Michelle è Miss QuiLivorno.it e Giorgia è Miss Livorno
Foto Novi
Sono state elette nella notte alla Terrazza Mascagni
Eccole ✌️ Vi presentiamo Michelle Fiordi, 15 anni, Miss QuiLivorno.it e Giorgia Gonnelli, 17 anni, Miss Livorno. Studentessa al Liceo Cecioni, Michelle pratica la danza è empatica e orgogliosa. Studentessa del Liceo Linguistico, Giorgia ama andare in palestra e viaggiare è altruista e solare. Sono state elette nella notte alla Terrazza Mascagni.
