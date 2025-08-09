Michelle è Miss QuiLivorno.it e Giorgia è Miss Livorno

Sono state elette nella notte alla Terrazza Mascagni

Eccole ✌️ Vi presentiamo Michelle Fiordi, 15 anni, Miss QuiLivorno.it e Giorgia Gonnelli, 17 anni, Miss Livorno. Studentessa al Liceo Cecioni, Michelle pratica la danza è empatica e orgogliosa. Studentessa del Liceo Linguistico, Giorgia ama andare in palestra e viaggiare è altruista e solare. Sono state elette nella notte alla Terrazza Mascagni.

