Michelle e Serena tengono alto il nome di Livorno alla finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia

Si è conclusa da pochi giorni la finale nazionale di Miss Reginetta D’Italia, che si è svolta a Guardavalle in provincia di Catanzaro all’interno del villaggio Faro Punta Stilo. Una settimana intensa, ricca di emozioni, divertimento, prove, shooting fotografici e sfilate di moda. Le partecipanti sono state, inoltre, parte integrante di Queen Mood, il primo reality televisivo che parla del dietro le quinte dei concorsi di bellezza.

Sono state 84 bellissime ragazze da tutta Italia, a contendersi il titolo, dopo una serie di selezioni provinciali e regionali che hanno visto partecipare oltre 6000 ragazze da tutta Italia.

La corona si è posata sulla testa di Giulia Rella, 19enne del Trentino Alto Adige, mora con uno sguardo di ghiaccio da togliere il fiato.

A rappresentare la Toscana sono state le ragazze selezionate dalla Hash Model Agency, fra queste si sono distinte la livornese Michelle Fiordi, che ha raggiunto la top 20 vincendo il titolo Nazionale di Miss Edil Park e Serena Molinari che ha raggiunto la top 40 vincendo il titolo di Miss Hash Model Agency Italia.

Da segnalare sempre in top 40, per la Toscana anche Matilde Dinatti, Viola Polese e Aurora Braconi (premiata col titolo di Miss Menchetti). Si è fermata al primo taglio invece l’avventura di Emma Pizzi, Emanuela Gaglione, Agata Baldi e Martina Monachini.

“Voglio fare i complimenti a Giulia per aver vinto il concorso, un titolo a dir poco meritato.” Esordisce così Leonardo Fusco, uno dei responsabili della Hash Model Agency. “Sono molto contento dei risultati ottenuti delle nostre ragazze.

Rispetto alle altre concorrenti, le nostre Miss erano più giovani (15 anni la più piccola, 17 compiuti da qualche mese la più grande), e per quasi tutte loro si trattava della prima esperienza a una finale nazionale. Tutte ci hanno riempito di orgoglio e gioia, per come hanno gestito la settimana, dimostrando attitudine alla passerella e allo stress, quindi vorrei approfittare per ringraziarle tutte per lo splendido percorso fatto quest’anno e per come hanno rappresentato noi e la nostra regione, in questo prestigioso contesto.”

Condividi:

Riproduzione riservata ©