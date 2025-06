“Midsummer night’s dream” agli Hangar Creativi

Il 22 giugno alle 21 agli Hangar Creativi di Livorno, il mondo reale s’incontrerà con l’universo fatato della natura, portando in scena la magica opera “Midsummer night’s dream” liberamente tratta da “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare.

Il laboratorio di arti sceniche OndaLab Livorno mette in scena lo spettacolo finale del corso adulti “Officina Compagnia” in una dimensione industriale come è quella dello spazio culturale Hangar Creativi, che al meglio accoglie l’universo sheakespeariano riletto in chiave stem punk dai registi Alessandra Donati ed Edoardo Bacchelli.

Il lavoro vuole portare il pubblico per mano in un viaggio dentro le luci e ombre dell’animo umano, potere e ribellione, prendendo ispirazione dagli amori e dai tradimenti dei nostri personaggi, magici e non.

La messa in scena usa linguaggi diversi, tra gesto teatrale e parola scenica, per poter indagare al meglio i diversi aspetti di questa riscrittura del testo sheakespeariano.

In scena gli attori: Isabella Aiuti, Leonardo Battaglia, Daniel De Biase, Anna Kosareva, Cristina Lo Piccolo, Claudia Mantellassi, Dario Maccari, Brunella Magherini, Francesca Rosaspina, Gabriele Scaramelli, Alessia Vanelli, Dario Vasta, Lucia Viola.

