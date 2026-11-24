Mimosa verde, Alessia Primavera presenta il suo romanzo d’esordio

Giovedì 26 novembre alle 17.30 l'incontro con l'autrice, moderato dalla giornalista Giulia Bellaveglia. Una storia di memoria, identità e legami familiari che prende forma attraverso gli oggetti della quotidianità

Una casa da riordinare, oggetti che custodiscono ricordi e una storia personale che riaffiora attraverso le piccole cose della quotidianità. È da qui che prende avvio “Mimosa verde”, il romanzo d’esordio di Alessia Primavera, pubblicato da MdS Editore, che sarà presentato giovedì 26 novembre alle ore 17.30 negli spazi della Libreria Feltrinelli di Livorno, in via Di Franco, 12. Al centro del libro c’è Luisella, una donna che decide di riorganizzare il proprio appartamento dopo che le due figlie adolescenti le chiedono maggiore spazio e autonomia. Quello che inizialmente sembra un semplice intervento domestico si trasforma progressivamente in un viaggio nella memoria. Svuotando cassetti, spostando mobili e ritrovando materiali dimenticati, la protagonista si imbatte in frammenti della propria esistenza che riportano alla luce l’infanzia, l’adolescenza, i primi amori, la maternità, le scelte compiute, le perdite e le possibilità di rinascita. Fotografie, quaderni e ricordi diventano così il filo attraverso cui il presente si intreccia al passato. La casa si trasforma in una sorta di mappa emotiva, mentre la scrittura diventa uno strumento per rimettere insieme esperienze, dare significato a ciò che sembrava lontano e trovare un nuovo equilibrio. “Mimosa verde” affronta temi universali come l’identità, il rapporto tra madri e figlie, la memoria familiare e il bisogno di appartenenza. Un racconto che invita a guardare con occhi diversi i gesti ordinari e gli oggetti che accompagnano la vita di tutti i giorni, mostrando come anche le trasformazioni più profonde possano cominciare dai piccoli cambiamenti. L’appuntamento livornese, il primo in città, sarà l’occasione per conoscere da vicino l’autrice e il percorso che ha portato alla nascita del testo. A moderare l’incontro sarà la giornalista Giulia Bellaveglia, mentre le letture di alcuni brani sono affidate all’attore Luca Salemmi. L’ingresso è libero e gratuito. Al termine, la scrittrice sarà disponibile per il firma copie.

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