“Mio padre, tuo padre”: all’Eliopoli Summer Festival il libro che racconta la pace oltre l’odio

Le autrici Carola Benedetto e Luciana Ciliento saranno protagoniste di "Eliopoli tra le pagine" giovedì 30 luglio alle 22 al Calambrone. Un incontro dedicato alla storia vera di Bassam Aramin e Rami Elhanan, due padri uniti dal dolore e dall'impegno per il dialogo

Il libro “Mio padre, tuo padre – Due uomini contro l’odio israelopalestinese” (De Agostini, 2025), che sta conquistando migliaia di giovani e adulti in tutta Italia con una storia vera di resilienza e pace, torna all’Eliopoli Summer Festival for Peace come ospite della rassegna letteraria “Eliopoli tra le pagine”.

Le autrici Carola Benedetto e Luciana Ciliento dialogheranno con Barbara Del Bono Idda in un appuntamento dal forte valore simbolico. Proprio dal palco del festival pisano, infatti, nell’agosto 2025 avevano presentato in anteprima alcune pagine del volume all’interno dello spettacolo “Give Peace a Chance”, ideato e diretto dalla regista e drammaturga Barbara Del Bono Idda con il Collettivo Artistico “In forma di rosa”, da anni impegnato nella realizzazione di spettacoli dedicati ai temi della pace.

Il libro racconta la storia di Bassam Aramin, palestinese, e Rami Elhanan, israeliano: due padri accomunati dalla tragica perdita delle figlie, Abir e Smadar, uccise in due distinti episodi di violenza. Da un dolore inimmaginabile è nata un’amicizia profonda e un impegno condiviso per il dialogo e la riconciliazione, una testimonianza che continua a ispirare migliaia di persone nel mondo. In Italia i due sono stati ospiti anche della trasmissione televisiva di Fabio Fazio.

Proprio per il valore universale del loro messaggio è stata avviata un’iniziativa a sostegno della loro candidatura al Premio Nobel per la Pace. A Torino si è recentemente costituito un comitato promosso da Nicola Grosa dell’ANPI con l’obiettivo di sostenere e diffondere questa proposta.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Libreria Civico 14 di Marina di Pisa e si svolgerà giovedì 30 luglio alle ore 22 nello Spazio Pandemonium, in piazza Antonio Madonna al Calambrone. L’ingresso è libero e non è richiesta la prenotazione.

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