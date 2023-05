Misericordia Livorno, corso gratuito di primo soccorso

Per iscriversi al corso basta compilare il form direttamente cliccando al seguente link: https://forms.office.com/e/Gh4wKQmQyc

Corso gratuito di primo soccorso alla Misericordia di Livorno. Il corso prevede tre lezioni frontali di nozioni base di primo soccorso e BLS, nozioni utili ed importanti anche per la vita quotidiana.

Al termine delle tre lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Quando? Martedì 23, mercoledì 24 e venerdì 26 maggio 2023.

A chi è rivolto? Il corso è gratuito ed è aperto a tutta la cittadinanza.

Per info: [email protected] oppure al numero 0586/88.33.33

