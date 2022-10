Misericordia, via al corso gratuito di Protezione Civile

La Misericordia di Livorno organizza un corso base di Protezione Civile. La prima lezione è in programma martedì 18 ottobre. Le lezioni, sia teoriche che pratiche, si svolgeranno sempre il martedì ed il giovedì sera dalle 21 alle 23. Il corso è interamente gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza.

Le lezioni saranno incentrate sul conoscere ed imparare come avviene l’attivazione per un’emergenza, che sia allerta o qualsiasi altra cosa, la gestione dell’emergenza stessa, il sapersi comportare in base a dove andiamo e ad operate per far restare in sicurezza la squadra e chi abbiamo intorno.

Ai partecipanti sarà insegnato come utilizzare tutte le attrezzature necessarie per la gestione delle emergenze, il montaggio e lo smontaggio delle stesse, l’utilizzo di idrovore e molto altro ancora.

Per info e iscrizioni: [email protected]; 0586-883333.

