Miss Livorno 2022, i nomi delle finaliste

Nella foto Gaia Miss QuiLivorno.it 2021. Chi sarà eletta Miss QuiLivorno.it 2022?

Siamo alla settimana finale, ai giorni in cui le candidate al titolo di Miss Livorno 2022 avranno l’opportunità di assaporare le fasi preparatorie e collaterali allo spettacolo, vivere le emozioni della passerella ed il pathos di presentarsi in pubblico. Saranno loro a contendersi giovedi sera in Terrazza Mascagni (inizio alle 21,15) la fascia di reginetta dell’estate ed i tanti premi messi in palio dall’organizzazione Cronosax, che da trentadue anni porta avanti la manifestazione, divenuta sempre più popolare e condivisa da enti, associazioni ed aziende del settore moda. Dopo casting e selezioni che per tutto il mese di luglio e di inizio agosto hanno vitalizzato con veri e propri show i locali e centri commerciali del litorale livornese, la manifestazione dedicata alle “bimbe” labroniche vivrà giovedi sera gli attimi più emozionanti e come ogni anno, nel salotto della favola di bellezza livornese rappresentato dalla Terrazza, sulla scalinata di fianco al Gazebo, si ripeterà un film, sempre affascinante e sempre con finale imprevedibile, che giungerà al termine di una scaletta di serata ricca di musica, danza, moda e sport. Collateralmente a questi appuntamenti, le ragazze vivranno in questa settimana un ruolo da assolute protagoniste della scena, perfettamente calate nella “vita da Miss”. Tra provini fotografici, presentazioni e prove di canto e danza, le ragazze affronteranno anche il ruolo di modelle (con sessioni di portamento da Italian Urban di via Marradi) e sin da martedi mattina e pomeriggio cominceranno poi a presentarsi in città, con un tour, a bordo di spider, Harley Davidson (dei tipi dello 0586 Garage) e del bus rosso scoperto CitySightseen, che le porterà in piazze e luoghi caratteristici di Livorno, girando spot video curati da Matteo Guerrieri video maker. Anche quest’anno sono stati tanti gli enti (in primis Comune di Livorno e Confcommercio Livorno), le associazioni e le aziende coinvolte in questa edizione di Miss Livorno E soprattutto tante ragazze di Livorno e provincia si sono avvicinate al concorso-show, per vivere l’ “avventura” di Miss Livorno, per partecipare ad un viaggio nel mondo spesso sconosciuto della moda e della bellezza, mettendo in primo piano il desiderio di divertimento e la volontà di maturare, vincere timori e vivere semplicemente momenti di aggregazione e formazione.

L’ultima selezione si è svolta domenica sera ai Bagni Rex, bellissima location, del tutto nuova tra le tappe di Miss Livorno. Qui si sono presentate ben 24 ragazze, messe a loro agio dal solito affabulatore Alberto Bucci. Le uscite delle bimbe in abito elegante ed in costume sono state intervallate da spazi musicali (le bravissime cantanti Marina Ardimento e Rebecca Toschi), da coreografie dI gruppi danza coordinati da Serena Sicilia del Nina Dance Group e da evoluzioni di arti marziali della palestra Zen Club di via Pera. Al termine della serata sono state premiate sei Miss, prima tra le quali Gaia Tinucci, bionda diciottenne, alta 1,77, studentessa al geometri ed una grande passione per la danza che pratica da oltre quattordici anni. Assieme a lei hanno ricevuto la segnalazione anche ai fini del concorso nazionale Miss Blu Mare (a cui Miss Livorno è abbinato) Arianna Bini (Miss Foglia Firenze), Ginevra Eschiti (Miss Nina Dance Group), Anna Polinti (Miss Sorriso Sport), Viviana Contini (Miss Eleganza Italian Urban) e Greta Giusti (Miss Bikini Scompagnati)

Le votazioni on line

Esiste una possibilità di scegliere una propria Miss? La risposta viene dal sito ufficiale di Fonti del Corallo: tra le fasce da assegnare, infatti, ci sarà anche quella di Miss Fonti del Corallo, un premio a cui tutti potranno contribuire tramite la votazione on line. Per poter eleggere la propria Miss è ancora possibile recarsi sulla pagina face book di Fonti e scegliere la reginetta preferita. Si potrà votare fino al 9 agosto.

Tutte le finaliste

Ecco le finaliste di Miss Livorno 2022: Agnese Barellini , Anna Politi, Arianna Bini, Arsenja Mecja, Asia Murgia, Benedetta Petrillo, Carlotta Eschiti, Clizia Armani, Desyree Lombardini, Emma Avadanei, Emma Capannini, Gaia Tinucci, Gaia Turchi, Gemma Chidini, Giada Barontini, Ginevra Eschiti, Giulia Bertuccelli, Giulia Galleni, Giulia Meucci, Greta Giusti, Ilaria Frasca, Martina Giroldini, Stella Sonetti, Suemy Dendi, Vittoria Gai,Vittoria Poltri e Viviana Contini.

