Miss Livorno 2023, le vincitrici della quarta tappa

Venerdì prossimo ultimo appuntamento-spettacolo selettivo per questa trentatreesima edizione della Miss labronica: sarà questa l’ultima occasione per le miss di guadagnare l’accesso alla finalissima del 10 agosto in Terrazza Mascagni

Dopo la tappa al Camping Pineta al Calambrone (seppur di poco appartenente alla provincia pisana), la kermesse Miss Livorno 2023, trentatreesima edizione, è tornata a casa. Ed in pieno centro cittadino, in piazza Grande al bar Dolli, storico e prestigioso locale, da poco più di un mese rilevato da nuovi gestori. Ancora una volta all’insegna della moda, della bellezza, dell’eleganza e dell’arte espressa attraverso varie forme, il format di Miss Livorno è tornato a dare spettacolo, sotto ad un loggiato trasformato per l’occasione in una grande passerella, sulla quale hanno sfilato ben ventinove aspiranti Miss.

Sono le “bimbe di scoglio” labroniche che, arrivate in piazza Grande in sella alle Harley Davidson dello 0586 Garage, hanno avuto modo di calarsi nel ruolo di modelle ed indossatrici sfilando in abito da sera ed in costume. Introdotte da Alberto Bucci, in arte Alby, pettinate dallo staff di Hair Salon di via della Coroncina, si sono presentate al grande pubblico del Dolli e di Piazza Grande, provenienti anche dalla provincia e perfino dall’Isola d’Elba , Greta Della Bella, Arianna Bini, Martina Becherucci, Gaia Turchi, Alice Del Santo, Luisa Lila, Julia Mastrolonardo, Chiara Riccardo, Giulia Meucci, Elvon Salawu Sylla, Gaia Tinucci, Giulia Mancini, Biancaluna Buonaccorsi, Desirèe Lombardini, Nicole Bruno, Sarah Avantaggiato, Gaia Ambrogi, Ester Mazzoni, Erica Carbonell, Lisa Rossi, Agnese Barellini, Emily Bruno, Gaia Petrucci, Giada Barontini, Sefora Zora, Alessia Ficini, Aurora Farabollini, Gemma Chidini e Alessia Mencarelli .

Le uscite delle ragazze sono state intervallate da coreografie della scuola Dance Master diretta da Riccardo Bonaretti, da spazi musicali con interventi della giovane cantante Martina Zito e dalla presentazione di tecniche spettacolari degli atleti-performer dello Zen Club di via Pera.

I verdetti dei tanti giurati hanno portato all’assegnazione di cinque fasce di merito. Alla premiazione i flash dei fotografi e le riprese video di Matteo Guerrieri video maker hanno avuto modo di immortalare Aurora Farabollini (Miss Sport Dolli), Giulia Meucci (Miss Dance Dolli), Alessia Mencarelli (Ragazza Sprint Dolli) e Gaia Tinucci, reginetta del Bar Dolli 2023. Abbracciata e sommersa dalle altre concorrenti al momento della proclamazione, la biondissima Gaia è risultata vincitrice anche della fascia di “Miss 0586 Garage”, assegnata direttamente da una giuria di soli harleysti. Diciannove anni compiuti da poco, neo-diplomata al geometri, è alta 1.75, occhi azzurri, esperienze lavorative come hostess. Hobby in palestra, ha aspirazioni da criminologa, con un pensiero anche all’architettura. Caratterialmente si definisce solare e sincera, piuttosto permalosa e caparbia, lunatica e generosa. Il suo idolo è Checco Zalone.

Per tutte le ragazze premiate è arrivata anche la segnalazione per Miss Blu Mare, il concorso nazionale a cui Miss Livorno è abbinato, che porterà la Miss livornese a bordo della MSC “Fantasia” in crociera nel Mediterraneo.

Dopo questa tappa saranno esaminati i punteggi raccolti dalle candidate e quindi annunciate le trenta finaliste della serata finale.

Nel contempo è sempre aperta la votazione on line per l’assegnazione della fascia di Miss Fonti del Corallo 2023. E’ sufficiente accedere alla pagina Fb del centro commerciale di Porta a Terra ed esprimere con un “mi piace” la propria preferenza sulla foto della Miss scelta. Candidate al titolo di Miss Fonti del Corallo 2023 sono in trentanove, quelle che hanno partecipato il mese scorso ai due appuntamenti nella hall delle Fonti. La vincitrice sarà proclamata la sera del 10 agosto in Terrazza Mascagni.

