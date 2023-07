Miss Livorno 2023, venerdì seconda tappa alle Fonti del Corallo

Tutte le ragazze che volessero in extremis prendere parte a questo e ad altri eventi connessi a Miss Livorno potranno contattare il numero telefonico di riferimento 3389968869, oppure inviare una mail a [email protected], o visitare la pagina Facebook “Il concorso Miss Livorno” o la pagina Instagram Miss Livorno dedicata alla manifestazione

Con un nuovo appuntamento “Moda e Miss in galleria”, Fonti del Corallo, venerdì pomeriggio 21 luglio alle 17, si trasformerà nuovamente in un grande set di moda, con le ragazze di Miss Livorno che animeranno per un giorno negozi e piazze del centro, tra prove di abbigliamento, pose fotografiche, spot video e sfilate.

Nella hall del Centro Commerciale, che anche quest’anno sostiene in qualità di main partner la manifestazione, le bimbe livornesi sfileranno per noti brand nazionali ed internazionali di abbigliamento, grandi marche di accessori e di tutto quanto ruota intorno all’universo femminile (ed anche maschile), con la partecipazione degli operatori presenti in Galleria. La sfilata di venerdi, oltre ad avere il valore di selezione per Miss Livorno, sarà conteggiata anche ai fini della partecipazione alle fasi finali di Miss Blu Mare, il concorso nazionale al quale Miss Livorno è ormai abbinato dal 2014. Grazie a questo gemellaggio, la Miss Livorno eletta e forse anche altre “damigelle” livornesi avranno la possibilità di partecipare alle finali di Miss Blu Mare 2023 che si svolgeranno a bordo della nave “Fantasia”, della flotta MSC, nel corso di una crociera nel Mediterraneo.

La Miss Fonti del Corallo 2023, invece, verrà decretata la sera della finale alla Terrazza Mascagni (10 agosto) con il contributo delle valutazioni di una giuria tecnica, del pubblico presente alle selezioni del venerdi e di tutti i frequentatori del Centro, che potranno esprimere le proprie preferenze addirittura fino all’8 agosto (due giorni prima della finale): sarà sufficiente accedere alla pagina facebook di Fonti del Corallo e scegliere la propria Miss, votandola. Tutte le partecipanti di venerdi scorso e di venerdi prossimo, dunque, avranno la possibilità di divenire la “Miss Fonti del Corallo 2023” tramite i voti dei propri fans. Come venerdi 14 luglio, comunque, una vincitrice di tappa, a Fonti del Corallo, sarà proclamata: un’altra “Miss Shopping 2023”, quella più votata dalla giuria tecnica sarà chiamata a ricevere la fascia della selezione, fiori di Biricotti e buoni acquisto offerti dagli operatori del centro commerciale (che saranno consegnati in Terrazza Mascagni), andando a fare compagnia ad Anna Scotto, la quasi sedicenne studentessa, alta 1,68, capelli castani ed occhi verdi eletta nella prima uscita ufficiale di Miss Livorno 2023.

Durante il pomeriggio ci saranno momenti dedicati alla danza con le coreografie presentate dalla Dance Master e spazi musicali con giovani cantanti. E non mancherà il coinvolgimento del pubblico presente, con giochi e offerta di gadgets.

In conseguenza dell’elevato numero di iscritte, altre date, altri casting e selezioni si stanno aggiungendo al fitto calendario di appuntamenti connessi a Miss Livorno 2023: dopo la seconda uscita pubblica a Fonti del Corallo, la manifestazione si sposterà al Calambrone, ospite del camping Pineta (venerdì 28 luglio), per poi rientrare a Livorno (lunedì 31 luglio) al nuovissimo Dolli di Piazza Grande (dove probabilmente le Miss si presenteranno in sella alle roboanti Harley Davidson del gruppo 0586 Garage). Probabile poi una tappa a Calafuria (mercoledì 2 agosto) ed un’altra a Tirrenia il 4 agosto.

