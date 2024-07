Miss Livorno 2024, assegnate le prime fasce in attesa della finalissima

Due spettacoli in tre giorni, prime emozioni, tante ragazze in passerella, musica, animazione, sport, moda, eleganza e divertimento: è partita col botto, mercoledì sera dalla Pasticceria Gonnelli in piazza Attias la 34°edizione di Miss Livorno, una sorta di vero e proprio show con defilè, un “format” in cui il fattore bellezza delle ragazze ha costituito ancora una volta solo un piccolo pezzo di un grande puzzle in cui a prevalere, secondo una regola generale da sempre alla base di questo happening, è la valorizzazione artistica delle “bimbe” livornesi, alle quali viene da oltre trent’anni offerto un mezzo per crescere, per conoscersi, per vincere timori, per accettare vittorie e sconfitte, momenti di gloria e delusioni e per far emergere passioni che potrebbero anche avere un futuro nel mondo del lavoro. Sia alla Pasticceria Gonnelli, sia al pomeriggio di “Moda e Miss in Galleria” andato in scena venerdì a Fonti del Corallo (main partner da tanti anni della manifestazione), un pubblico da grandi eventi ha assistito alla presentazione delle ragazze, calate per l’occasione (alcune per la prima volta in assoluto) nel ruolo di modelle ed indossatrici. Introdotte dal “presentatore delle Miss” Alberto Bucci, show man e animatore, dapprima in abito da sera e poi con il costume ufficiale di Miss Livorno hanno sfilato in piazza Attias Asia Murgia, Melissa Vallini, Gaia Turchi, Suamy Buti, Arianna Bini, Noemy Agarini, Agnese Barellini, Chantal Dentone, Gemma Ghidini, Roheinny Nicole Vasquez Rubio, Giulia Meucci, Ginevra Cesari, Giada Barontini, Annelisabeth Di Paolo, Desyree Lombardini, Julia Mastrolonardo, Vittoria Poltri, Arianna Pastifieri, Sophia Baranouskaya, Giada Pistoini, Chiara Riccardo, Aurora Laucci, Alessia Strazzullo, Anna Bonaccorsi, Rachele Genchi e Ilaria Frasca. Spazi musicali curati da Corrado Pezzini, interviste ai tanti giurati e lo spazio moda curato dallo store di Italian Urban (fashion partner ufficiale di Miss Livorno 2024) hanno intervallato le varie uscite, al termine delle quali sono stati emessi i primi verdetti di questa edizione di Miss Livorno, validi anche per la particolare classifica di Miss Blumare, il concorso nazionale della MSC Crociere al quale Miss Livorno è abbinato da tanti anni. Fashion Girl Pasticceria Gonnelli è stata nominata Desyree Lombardini, Miss Sport Milano Academy Noemy Agarini, Miss Dance Sorriso Ilaria Frasca, Ragazza Sprint beauty Annelisabeth Di Paolo. Vincitrice della tappa, Miss Eleganza della Pasticceria Gonnelli, premiata oltre che dalla direzione del locale anche dalla Miss Livorno in carica Carolina Cappa, è risultata Arianna Bini, diciassette anni a agosto, studentessa alta 1,70, ragazza solare e generosa, precise aspirazioni nel mondo della moda. Due giorni dopo, a Fonti del Corallo, trasformato per l’occasione in un grande set di moda, le miss-modelle hanno animato per un pomeriggio negozi e piazze del centro, tra prove di abbigliamento, pose fotografiche, spot video e sfilate, calandosi ancora una volta nella veste di modelle e indossatrici. E nella hall del Centro Commerciale, ben diciannove bimbe livornesi hanno sfilato per noti brand nazionali ed internazionali di abbigliamento, grandi marche di accessori e di tutto quanto ruota intorno all’universo femminile (ed anche maschile). Ci sono stati momenti dedicata alla musica con la partecipazione delle giovani cantanti Alessia Giovannoni e Francesca Lenzi, della giovanissima cantante internazionale Maddalena Simoncini (migliaia di follower nell’est Europa e addirittura milioni di visualizzazione dei suoi video), spazi curati dallo Zen Club di via Pera, con esibizioni di piccoli atleti e di atlete impegnate nella campagna di difesa personale delle donne (la lotta al femminicidio è la campagna sposata da Miss Livorno per il 2024), nonché momenti di intrattenimento con giochi tra il pubblico.

La Miss Fonti del Corallo 2024 verrà decretata la sera della finale alla Terrazza Mascagni (8 agosto) con il contributo delle valutazioni di una giuria tecnica, del pubblico presente alla selezione di venerdì e di tutti i frequentatori del Centro, che potranno esprimere le proprie preferenze addirittura fino al 6 agosto (due giorni prima della finale): sarà sufficiente accedere alla pagina Facebook di Fonti del Corallo e scegliere la propria Miss, votandola. Questa votazione partirà dopo venerdi 26 luglio, giorno in cui un’altra selezione porterà in scena altre ragazze, sempre a Fonti del Corallo. Tutte le partecipanti di venerdì scorso e del 26 luglio, dunque, avranno la possibilità di divenire la “Miss Fonti del Corallo 2024” tramite i voti dei propri fans. Ma una vincitrice di tappa, a Fonti del Corallo, è stata comunque proclamata: la “Miss Shopping 2024”, quella più votata dalla giuria tecnica di venerdì è risultata Sheila Zazzeroni, 25 anni, alta 1,75, laurea in scienze biologiche, passione per la danza ed aspirazioni nella ricerca scientifica. E’ stata chiamata a ricevere la fascia della selezione, fiori di Biricotti e buoni acquisto offerti dagli operatori del centro commerciale (che saranno consegnati in Terrazza Mascagni). Altre menzioni, ai fini della classifica di Miss BluMare, sono stati assegnati da Irene Landini (per conto della direzione di Fonti del Corallo) a Viola Morelli e Gaia Turchi.

Sono ora aperte le iscrizioni per partecipare alla selezione di venerdì prossimo 26 luglio sempre a Fonti del Corallo, dove per l’occasione le aspiranti reginette sfileranno per altri brand e negozi del centro commerciale, partecipando da protagoniste ad un’altra giornata di Moda e Miss in Galleria. Iscrizioni aperte anche per la tappa di sabato prossimo dal Dollino in Piazza Grande e per la selezione-semifinale di Piazza Delle Orchidee a Marina di Bibbona.

Tutte le ragazze che volessero prendere parte a questo e ad altri eventi connessi a Miss Livorno potranno contattare il numero telefonico di riferimento 3389968869 (solo w/app) o visitare la pagina Facebook “Il concorso Miss Livorno” o la pagina Instagram Miss Livorno dedicata alla manifestazione.

