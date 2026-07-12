Miss Livorno 2026, debutto a Fonti del Corallo: eletta Michelle Fiordi, ora verso la finale

Successo per la prima selezione della 36ª edizione del concorso: 24 ragazze in passerella tra moda, danza, musica e spettacolo. La finale è in programma il 24 luglio alla Terrazza Mascagni, dove sarà proclamata anche la "Miss Social Fonti del Corallo 2026"

Con una Terrazza Eventi gremita di pubblico e trasformata per l’occasione in una passerella a cielo aperto, è partita venerdì pomeriggio la 36ª edizione di Miss Livorno. La nuovissima location di Fonti del Corallo, inaugurata proprio in occasione dell’evento, ha ospitato uno spettacolo che ha unito moda, musica, danza, animazione ed eleganza, confermando la formula che da oltre trent’anni caratterizza il concorso.

Più che una semplice gara di bellezza, Miss Livorno continua a proporsi come un percorso di crescita personale e artistica per le partecipanti, offrendo alle ragazze l’opportunità di mettersi alla prova, superare timidezze, confrontarsi con vittorie e delusioni e valorizzare passioni che potrebbero trasformarsi in un futuro professionale.

Presentate dallo storico “presentatore delle Miss” Alberto Bucci, le concorrenti hanno sfilato prima in abito da sera e successivamente con il costume ufficiale di Miss Livorno. A calcare la passerella sono state Aurora Farabollini, Irene Fusi, Emy Di Bernardo Casella, Sofia Petrillo, Matilde Dinatti, Melissa Voltan, Giulia Pascazi, Greta Del Proposto, Linda Rossi, Alicya Ignoto, Viola Ceccarini, Sofia Creatini, Serena Molinari, Chiara Di Mattei, Alice Celli, Rachele Perini, Nicole Broccardi Schelmi, Francesca Buanne, Giulia Nardi, Ylenia Di Prisco, Mia Corbini Fontane, Michelle Fiordi, Gaia Petrucci e Agnese Panicucci.

Per un pomeriggio il centro commerciale si è trasformato in un vero e proprio set dedicato alla moda, con le aspiranti miss impegnate tra prove di abbigliamento, servizi fotografici, video promozionali e sfilate dedicate a marchi nazionali e internazionali. Non sono mancati gli intermezzi musicali con la giovane cantante Alessia Giovannoni e gli spettacoli di danza del Nina Dance Group, guidato da Serena Sicilia.

La serata ha incoronato Michelle Fiordi come “Miss Shopping 2026 del giorno”, riconoscimento assegnato dalla giuria tecnica. Sedici anni, studentessa del Liceo Cecioni, con un’esperienza da animatrice, Michelle sogna di diventare psicologa criminale. Tra i suoi hobby ci sono la palestra, il canto e le sfilate; si definisce empatica e affettuosa, pur ammettendo di essere talvolta orgogliosa e permalosa. Ha ricevuto la fascia della selezione, i fiori di Biricotti, buoni acquisto offerti dagli operatori del centro commerciale e numerosi gadget messi a disposizione dai negozi della galleria.

Nel corso della manifestazione sono state assegnate anche le menzioni valide per Miss BluMare, il concorso promosso da MSC Crociere al quale Miss Livorno è abbinato. I riconoscimenti, consegnati da Fabrizio Cremonini, event manager del gruppo IGD per conto della direzione di Fonti del Corallo, sono andati ad Agnese Panicucci, 22 anni, diplomata in amministrazione, finanza e marketing, e ad Aurora Farabollini, diciottenne studentessa con esperienza come segretaria in un’agenzia assicurativa e il sogno di diventare cardiochirurga.

Prosegue intanto anche la corsa al titolo di “Miss Social Fonti del Corallo 2026”, che sarà assegnato durante la finale del 24 luglio alla Terrazza Mascagni. Il verdetto nascerà dalla somma dei voti della giuria tecnica, del pubblico presente alle selezioni e delle preferenze espresse online dai frequentatori del centro commerciale. Sarà infatti possibile votare la propria candidata preferita sulla pagina Facebook di Fonti del Corallo fino al 23 luglio, includendo anche le concorrenti che prenderanno parte alla seconda selezione in programma venerdì 17 luglio alle 17.15, sempre a Fonti del Corallo.

Sono inoltre aperte le iscrizioni per la selezione di mercoledì 15 luglio alle 21.30 alla Pasticceria Gonnelli di piazza Grande, mentre l’ultima tappa prima della finale si svolgerà domenica 19 luglio alle 21.30 allo Stone, agli Scali delle Ancore, nel quartiere Venezia.

Le ragazze interessate a partecipare alle prossime selezioni o agli eventi collegati a Miss Livorno possono contattare il numero 338 9968869 (solo WhatsApp) oppure seguire la pagina Facebook “Il concorso Miss Livorno” e la pagina Instagram dedicata alla manifestazione.

Per la finale del 24 luglio è già stata annunciata la presenza di uno degli ospiti più attesi: Matteo Nencioni, protagonista della trasmissione televisiva “Casa a prima vista” in onda su Real Time.

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