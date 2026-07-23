Miss Livorno, 30 ragazze in passerella per conquistare la corona

Venerdì 25 luglio alle 21.15 la Terrazza Mascagni ospita il gran galà della 36ª edizione. Ospite e presidente di giuria Matteo Nencioni di "Casa a prima vista", spettacolo con musica, danza e acrobazie, ingresso e posti a sedere gratuiti su prenotazione

Il galà di moda, bellezza, eleganza e spettacolo di Miss Livorno 2026 è arrivato. Per la 36° volta, venerdi sera 25 luglio, alle 21,15 in Terrazza Mascagni si eleggerà la Miss labronica, al termine di uno show a tutto campo (musica, moda, danza e sport) in cui protagoniste saranno loro, le trenta bimbe di “scoglio” che affronteranno la lunghissima passerella allestita a fianco del gazebo. In questo contesto saranno consegnate circa 15 fasce di merito. La Miss Livorno 2026, oltre ai tanti premi, vincerà una crociera nel Mediterraneo con la nave MSC “Magnifica”, avendo acquisito il diritto di partecipare da finalista al concorso nazionale Miss Blu Mare a cui Miss Livorno è abbinato. E probabilmente a farle compagnia sulla nave (dove si troveranno altre cinquanta Miss vincitrici di ogni regione) potranno esserci anche altre ragazze labroniche in base alla comparazione dei vari punteggi ottenuti durante le selezioni. Ci sarà come ogni anno la “Miss delle Miss”, ovvero la ragazza più votata dalle stesse compagne di avventura di Miss Livorno. Un premio questo, dedicato a Ilaria Carella, ex partecipante alla Miss labronica tragicamente scomparsa alcuni anni fa in un incidente stradale. Ad assistere allo spettacolo e ad ammirare le bellezze livornesi ci sarà una giuria come sempre numerosissima, formata da quasi cinquanta membri appartenenti ad enti, associazioni, agenzie di moda, rappresentanti del mondo dello spettacolo e dello sport. Presidente di giuria quest’anno, a grande richiesta, ci sarà Matteo Nencioni, il “superTuscany” della trasmissione “Casa a prima vista”, seguitissimo programma sul Real Time del Canale 31.

Per la finalissima di venerdì sera le miss sono in preparazione praticamente da una settimana, tra prove di coreografie e di sfilata, Mercoledi pomeriggio ci sono state loro apparizioni praticamente in tutta la città: a bordo del bus scoperto City-Sightseeing, sono state avvistate sugli stabilimenti balneari, nelle piazze centrali, hanno fatto tappa in centri attinenti alla bellezza e al benessere (Centro medico polispecialistico Porta a Terra, Da Shine e Chic x l’acconciatura), ai motori (al centro Bientinesi e da Gino Mercedes), sempre scortate dagli harleysti del gruppo 0586 Garage.

E ora spazio al gran finale (inizio alle 21,15) che sarà presentato da Alberto Bucci, in arte Alby, con parentesi musicali curate da Nike dj, dalla cantante Lisa Neri (vincitrice di “Perché il Goldoni è il Goldoni edizione 2026,spazi danza curati dalla scuola StarLight Dance Studio Non mancheranno inoltre le esibizioni acrobatiche degli atleti dello Zen Club, che quest’anno prepareranno dei numeri particolarmente legati alla tematica di Miss Livorno 2026, ovvero la lotta contro ogni forma di violenza sulle donne. E poi anche il suggestivo The Dream Violin del maestro Francesco Carmignani. Si potrà assistere gratuitamente allo spettacolo, così come gratuiti saranno i posti a sedere prenotabili al numero 338/1422640 (solo w/app).

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