Miss Livorno, al via una nuova edizione tra spettacolo e solidarietà

Venerdì 10 luglio alle 17.15 il via da Fonti del Corallo con "Moda & Miss in Galleria". La finale è in programma il 24 luglio alla Terrazza Mascagni, dove sarà eletta anche la Miss Social

Prenderà ufficialmente il via venerdì 10 luglio alle 17.15, al centro commerciale Fonti del Corallo, la 36ª edizione di Miss Livorno, manifestazione-spettacolo che anche quest’anno offrirà a tante ragazze livornesi l’opportunità di vivere un’esperienza nel mondo della moda, della danza, della musica, dell’arte e dello sport. Lo show inaugurale, che aprirà una manifestazione destinata a concludersi il 24 luglio alla Terrazza Mascagni, sarà ispirato a un format che alternerà spettacolo e momenti di riflessione dedicati alla lotta contro ogni forma di violenza sulle donne e alla valorizzazione della femminilità. Il centro commerciale Fonti del Corallo, main partner della manifestazione anche per il 2026, si trasformerà per l’occasione in un grande set con l’iniziativa “Moda & Miss in Galleria”. A partire dalle 17.15 le concorrenti animeranno negozi e piazze del centro commerciale tra prove di abbigliamento, servizi fotografici, video promozionali e sfilate, vestendo per un giorno i panni di modelle e indossatrici. Sarà inoltre inaugurato il nuovo spazio eventi al piano superiore del centro commerciale, dove le ragazze sfileranno per brand nazionali e internazionali, marchi di accessori e realtà legate al mondo della moda. Non mancheranno momenti dedicati alla musica, con giovani cantanti, e spettacoli di danza. La Miss Fonti del Corallo 2026, che quest’anno assegnerà anche il titolo di Miss Social, sarà proclamata durante la finale del 24 luglio alla Terrazza Mascagni. Il verdetto sarà determinato dalle valutazioni della giuria tecnica, dal pubblico presente alle selezioni del 10 e del 17 luglio e dai voti raccolti sulla pagina Facebook del centro commerciale fino al 23 luglio. Tutte le partecipanti delle due selezioni avranno quindi la possibilità di conquistare il titolo di Miss Social Fonti del Corallo 2026 grazie al sostegno dei propri fan. A ogni appuntamento al Fonti del Corallo sarà comunque eletta una Miss Shopping 2026, scelta dalla giuria tecnica, che riceverà buoni acquisto da spendere nei negozi del centro commerciale.

Iscrizioni ancora aperte

Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare alle selezioni del 10 e del 17 luglio al Fonti del Corallo. È inoltre possibile iscriversi agli altri appuntamenti del concorso, in programma mercoledì 15 luglio alle 21.30 alla Pasticceria Gonnelli in piazza Grande e domenica 19 luglio da Stone, sugli Scali delle Ancore, ultima tappa prima della finale. Le ragazze interessate possono contattare il numero 338 9968869 (solo WhatsApp) oppure consultare la pagina Facebook “Il concorso Miss Livorno” e il profilo Instagram dedicato alla manifestazione.

Una serata dedicata alla beneficenza

Anche quest’anno Miss Livorno dedicherà spazio alla solidarietà. Sabato 25 luglio, alla Terrazza Mascagni, si terrà “Onde Musicali in Terrazza”, spettacolo finalizzato alla raccolta fondi per l’associazione Amici della Zizzi. La serata vedrà la partecipazione della Miss Livorno 2026, l’esibizione dei giovani cantanti di “Voci di Libeccio”, secondo Summer Talent condotto da Daniele Pelissero, e un viaggio nella musica da discoteca degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Saliranno in consolle Pierino Vee (Atleti), Riccardo Novi (Maroccone), Dj Randy (Frumpy), Vittorio l’Indiano (Ciucheba), Jerry Dj (Tiffany) e, come special guest, Dj Frau. A presentare la serata saranno Alby Dj e Laura Petracchi, con la diretta di Radio Studio X.

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