Miss Livorno, alla Terrazza Mascagni si elegge la nuova reginetta

Trenta finaliste pronte a contendersi il titolo nella 36ª edizione della manifestazione. Dopo la semifinale via alla "vita da Miss" tra shooting, tour in città e passerella finale davanti al pubblico della Terrazza Mascagni

Tutto è pronto per la volata finale. La manifestazione dedicata alle “bimbe” livornesi, la trentaseiesima edizione di Miss Livorno targata 2026 è allo sprint conclusivo. E’ entrata nella fase in cui le candidate al titolo di reginetta labronica avranno l’opportunità di assaporare le fasi preparatorie e collaterali allo spettacolo, vivere le emozioni della passerella ed il pathos di presentarsi in pubblico. Saranno loro a contendersi venerdi sera in Terrazza Mascagni (inizio alle 21,15) le circa venti fasce ed i tanti premi messi in palio dall’organizzazione Cronosax, che da trentasei anni consecutivi (anche nel periodo del Covid) porta avanti la manifestazione, divenuta sempre più popolare e condivisa da enti, associazioni ed aziende del settore moda e non solo.

L’ultima selezione-semifinale da Stone in Venezia

L’ultimo appuntamento che ha permesso alle ragazze di avere il lasciapassare per accedere alla finalissima di venerdi prossimo si è svolto domenica scorsa da STONE nella suggestiva Venezia sugli Scali delle Ancore. Ancora una volta in tantissimi hanno assistito alla sfilata di ventidue aspiranti Miss, malgrado la concomitanza con la finale della Coppa del Mondo di calcio. E anche qui è andato in scena uno spettacolo arricchito da momenti musicali con la cantante Alessia Giovannoni e con una performace che ha strappato applausi a scena aperta con il violino elettronico del maestro Francesco Carmignani. A salire sul podio più alto, di fronte ad una giuria numerosissima, è stata Matilda Mastrosimone (Miss Stone 2026), seguita dalla “Ragazza Sprint Stone” Serena Molinari e dalla “Fashion Girl Stone” Matilde Dinatti.

Le 30 finaliste

In conseguenza di quest’ultima assegnazione di voti, sono emerse le trenta finaliste che saliranno sulla passerella dal grande fascino ed eleganza della Terrazza Mascagni. Ecco i loro nomi: Alicya Ignoto, Irene Fusi, Matilda Mastrosimone, Giulia Nardi, Ylenia Di Prisco, Chiara Di Mattei, Mia Corbini Fontanelli, Aurora Farabollini, Desyree Lombardini, Agnese Panicuci, Noemy Agarini, Michelle Fiordi, Alice Celli, Nicole Broccardi Schelmi, Linda Rossi, Viola Ceccarini, Melissa Voltan, Matilde Dinatti, Francesca Buanne, Enny Tani, Alessia Mauro, Elisa Bertolla, Rachele Perini, Viola Polese, Gaia Petrucci, Greta el Proposto, Serena Molinari, Giulia Marchetti, Sofia Creatini e Sofia Petrillo.

La vita da Miss prima della finale

Chiuso il capitolo delle selezioni, le finaliste vivranno ora un ruolo da assolute protagoniste della scena, perfettamente calate nella “vita da Miss”. Tra provini fotografici, presentazioni e prove di canto e danza, le ragazze affronteranno anche il ruolo di modelle, mercoledi e giovedi cominceranno a presentarsi in città, con un tour, a bordo di spider, Harley Davidson (con i motociclisti dello 0586 Garage) e del bus rosso scoperto CitySightseeing, che le porterà in piazze e luoghi caratteristici di Livorno, girando spot videoi. Partendo dal Parcheggio Cecconi e ad PalaCecconi , si dedicheranno a prove di trucco, dal parrucchiere, daranno vita al connubio donne-motori accolte dal gruppo Bientinesi di via Galilei e dalla Mercedes GINO. Saranno avvistate nelle piazze, destando curiosità e simpatia tra la gente. Insomma, l’avventura 2026 di Miss Livorno è pronta per il gran finale, quando in Terrazza Mascagni si eleggerà l’erede di Giorgia Gonnelli, la Miss Livorno in carica, al termine di uno show a tutto campo (musica, moda, danza e sport) in cui protagoniste saranno loro, le trenta “bimbe di scoglio” (così definite la prima volta nel 1991 dal popolarissimo Vezio Benetti) che affronteranno la lunghissima passerella allestita a fianco del gazebo. Presidente di giuria quest’anno sarà Matteo NENCIONI, direttamente dal programma televisivo “”Casa a prima vista”, programma televisivo attualmente seguitissimo sul Canale 31 di Real Time.

Votazioni per Miss Fonti del Corallo

Verranno riaperte le votazioni per l’elezione di Miss Social Fonti del Corallo. Tra domani e dopodomani ci sarà dunque una ulteriore possibilità per eleggere la propria miss preferita.

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