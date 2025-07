Miss Livorno all’ippodromo Caprilli

Le pretendenti al titolo di reginetta labronica si presenteranno all’attenzione sia di tutti gli intervenuti all’ippodromo (che avranno la possibilità di votare la propria Miss preferita), sia di una giuria “tecnica”. Tappa successiva lunedì 28 luglio allo Chalet della Rotonda

Appuntamento al “Caprilli”, giovedì sera, con la presentazione di tante partecipanti al concorso-show Miss Livorno 2025, giunto alla 35° edizione. Riprendendo una simpatica consuetudine, l’Ippodromo ardenzino tornerà ad ospitare le bimbe labroniche, accolte da “Sistema Cavallo”, nel corso di una riunione di corse tutta in “rosa”. Le pretendenti al titolo di reginetta labronica si presenteranno all’attenzione sia di tutti gli intervenuti all’ippodromo (che avranno la possibilità di votare la propria Miss preferita), sia di una giuria “tecnica”. Le Miss sfileranno su un red carpet tra una corsa e l’altra e la loro presentazione, ad opera di Alby, sarà intervallata da spazi danza con gli interventi della scuola Mithos e momenti musicali ad opera della giovanissima cantante Alessia Giovannoni. L’invasione all’Ippodromo delle Miss si chiuderà poi con un’altra invasione, quella della direzione, dove premieranno il fantino che porterà alla vittoria il cavallo nel premio intitolato proprio a Miss Livorno. Dalla votazione della giuria tecnica e la votazione popolare uscirà la Miss Caprilli-Sistema Cavallo che sarà premiata e ufficializzata la sera della finale di Miss Livorno in Terrazza Mascagni il prossimo ’8 agosto. In attesa della serata all’Ippodromo e dopo l’ouverture del Dollino in Piazza Grande, la trentacinquesima edizione di Miss Livorno ha portato in passerella in questi giorni altre nuove ragazze, nel corso di una selezione-spettacolo al centro “Fonti del Corallo” (main partner della manifestazione anche per il 2025) che ha richiamato, come di consueto, un pubblico da grandi occasioni. Per un giorno, che sarà replicato sabato 26 luglio (sempre alle 17,15), il Centro è stato trasformato in un grande set di moda, con l’iniziativa “Moda & Miss in Galleria”. Le miss-modelle hanno animato per un pomeriggio negozi e piazze del centro, tra prove di abbigliamento, pose fotografiche, spot video e sfilate, calandosi per una volta nella veste di modelle e indossatrici. E nella hall del Centro Commerciale hanno sfilato per noti brand nazionali ed internazionali, grandi marche di accessori e di tutto quanto ruota intorno all’universo femminile (ed anche maschile). Ci sono stati momenti dedicati alla musica con la partecipazione delle giovani cantanti Francesca Lenzi e Anita Salvadori. Come la Miss Caprilli, anche la Miss Fonti del Corallo 2025 verrà decretata la sera della finale alla Terrazza Mascagni dell’8 agosto con il contributo delle valutazioni di una giuria tecnica, del pubblico presente alla selezione di venerdi scorso e del 26 e di tutti i frequentatori del Centro, che potranno esprimere le proprie preferenze addirittura fino al 6 agosto (due giorni prima della finale): sarà sufficiente accedere alla pagina facebook di Fonti del Corallo e scegliere la propria Miss, votandola. Questa votazione partirà dopo sabato 26 luglio, giorno in cui, come già detto, un’altra selezione porterà in scena altre ragazze, sempre a Fonti del Corallo. Tutte le partecipanti di venerdi scorso e del 26 luglio, dunque, avranno la possibilità di divenire la “Miss Fonti del Corallo 2025” tramite i voti dei propri fans. Ma una vincitrice di tappa, a Fonti del Corallo, sarà comunque proclamata: ad ogni appuntamento alle “Fonti” verrà eletta una “Miss Shopping 2025”, quella più votata dalla giuria tecnica, che riceverà buoni acquisto da utilizzare nei negozi del centro. La scorsa settimana la Miss Shopping del giorno è risultata Elvon Sylla, studentessa al Cecioni in scienze umane, diciotto anni a ottobre, un’altezza imponente (è alta 1,77), ragazza simpatica, socievole, pallavolista, cantante e ballerina, Aspira a diventare avvocato. Altra tappa di avvicinamento alla finale in Terrazza Mascagni si terrà lunedì 28 luglio allo “Chalet della Rotonda”, dove nel corso di un happening di moda ci sarà spazio per tanta musica, danza con la scuola della maestra Filippi e lo sport con le evoluzioni degli atleti della palestra Zen Club di via Pera. Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare alle varie fasi di selezione del concorso, in particolare alla selezione del 26 luglio a Fonti del Corallo e del 28 allo Chalet della Rotonda. Tutte le ragazze interessate potranno contattare il numero telefonico di riferimento 3389968869 (solo w/app) o visitare la pagina Facebook “Il concorso Miss Livorno” o la pagina Instagram Miss Livorno dedicata alla manifestazione.

