Miss Livorno entra nel vivo. Arianna è la nuova Miss Shopping 2022

I nomi delle partecipanti alla prima tappa di venerdì 15 luglio: si sono calate appieno nel ruolo di modelle e indossatrici Ginevra Eschiti, Gemma Chidini, Aurora Sani, Suemy Dendi, Clizia Armani, Arianna Bini, Carlotta Eschiti, Gaia Petrucci, Asia Murgia, Agnese Barellini, Emma Avadanei, Giulia Menelli, Vittoria Poltri, Anna Polinti e Giulia Cappello

Con “Moda e Miss in galleria”, il pomeriggio di venerdì 15 luglio, Miss Livorno 2022, trentaduesima edizione della popolarissima manifestazione-show dell’estate labronica, ha preso ufficialmente il via. Alle Fonti del Corallo, trasformato per l’occasione in un grande set di moda, le miss-modelle hanno animato per un giorno negozi e piazze del centro, tra prove di abbigliamento, pose fotografiche, spot video e sfilate in passerella. E nella hall del Centro Commerciale, che anche quest’anno sostiene la manifestazione, le bimbe livornesi hanno sfilato per noti brand nazionali ed internazionali di abbigliamento, grandi marche di accessori e di tutto quanto ruota intorno all’universo femminile, con la partecipazione degli operatori del centro Caporiccio, Piazza Italia, Non solo Sport, The End, Thun, Salmoiraghi & Viganò, Just in case, Euronics, My Sun e Douglas. La sfilata di venerdi, oltre ad avere il valore di selezione per Miss Livorno, è stata conteggiata anche ai fini della partecipazione alle fasi finali di Miss Blu Mare, il concorso nazionale al quale Miss Livorno è ormai abbinato dal 2014. Grazie a questo gemellaggio, la Miss Livorno eletta e forse anche altre “damigelle” livornesi avranno la possibilità di partecipare alle finali di Miss Blu Mare 2022 che si svolgeranno a bordo della nave “Grandiosa”, l’ammiraglia della MSC, nel corso di una crociera nel Mediterraneo

La Miss Fonti del Corallo 2022, invece, verrà decretata la sera della finale alla Terrazza Mascagni (11 agosto) con il contributo delle valutazioni di una giuria tecnica, del pubblico presente alla selezione di venerdì e di tutti i frequentatori del Centro, che potranno esprimere le proprie preferenze addirittura fino al 9 agosto (due giorni prima della finale): sarà sufficiente accedere alla pagina Facebook di Fonti del Corallo e scegliere la propria Miss, votandola. Questa votazione partirà dopo il 22 luglio, giorno in cui un’altra selezione porterà in scena altre ragazze, sempre a Fonti del Corallo. Tutte le partecipanti di venerdì prossimo e del 22 luglio, dunque, avranno la possibilità di divenire la “Miss Fonti del Corallo 2022” tramite i voti dei propri fans. Ma una vincitrice di tappa, a Fonti del Corallo, è stata comunque proclamata: la “Miss Shopping 2022”, quella più votata dalla giuria tecnica di venerdì è stata chiamata per ricevere la fascia della selezione e buoni acquisto offerti dagli operatori del centro commerciale.

Introdotte dal presentatore storico di Miss Livorno Alberto Bucci, in arte Alby, si sono calate appieno nel ruolo di modelle e indossatrici Ginevra Eschiti, Gemma Chidini, Aurora Sani, Suemy Dendi, Clizia Armani, Arianna Bini, Carlotta Eschiti, Gaia Petrucci, Asia Murgia, Agnese Barellini, Emma Avadanei, Giulia Menelli, Vittoria Poltri, Anna Polinti e Giulia Cappello. Le loro uscite in passerella sono state intervallate da esibizioni degli allievi della scuola Dance Master diretta da Riccardo Bonaretti e dalle performance del giovane e promettentissimo cantante Cream. Alla fine ad incantare la giuria è stata Arianna Bini, quindici anni da compiere, studentessa all’ITI, alta 1,65, portamento elegante e sicuro. La nuova Miss Shopping ha un carattere gioviale, è gentile, introversa e spesso pensierosa, le piace viaggiare e leggere, hobby in palestra. Assieme a lei sono state nominate, ai soli fini di Miss Blu Mare, Anna Polinti, Ginevra Eschiti, Carlotta Eschiti, Vittoria Poltri e Suemi Dendi.

Sono ora aperte le iscrizioni per partecipare alla selezione di venerdi prossimo 22 luglio sempre a Fonti del Corallo: per l’occasione le aspiranti reginette sfileranno per altri brand e negozi del centro commerciale, partecipando da protagoniste ad un’altra giornata di Moda e Miss in Galleria. Per tutte le ragazze che volessero prendere parte a questo e ad altri eventi connessi a Miss Livorno è il momento giusto per iscriversi: le interessate potranno contattare il numero telefonico di riferimento 3389968869, oppure inviare una mail a [email protected], o visitare la pagina Facebook “Il concorso Miss Livorno” o la pagina Instagram Miss Livorno dedicata alla manifestazione.

Condividi: