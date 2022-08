Miss Livorno, Gaia è la Reginetta dei Bagni Roma

I verdetti dei giurati hanno portato all’elezione di sei Miss vincitrici di “tappa”. Si tratta di Anna Polinti, Arianna Bini, Emma Capannini, Ilaria Frasca, Arsenja Mecja e Gaia Tinucci, reginetta dei Bagni Roma 2022, premiata dalla Miss Livorno 2021 Irene Biagetti

Dopo casting e selezioni-spettacolo che hanno animato il mese di luglio, la kermesse di Miss Livorno 2022, con le ultime selezioni di inizio agosto, si sta avviando alla fase finale. Giovedì sera, nel corso della penultima tappa della fase preliminare, andata in scena ai Bagni Roma di Antignano, lo spettacolo di moda-arte-eleganza livornese, che vivrà anche quest’anno i momenti culminanti alla Terrazza Mascagni l’11 agosto prossimo, ha offerto l’opportunità anche alle iscritte dell’ultim’ora di sfilare in passerella al fine di ottenere il lasciapassare per il gran galà finale.

E ancora una volta la musica, la danza, lo sport e la bellezza sono stati gli ingredienti di una serata in cui il ruolo di protagonista è stato ritagliato appositamente per loro, per le “bimbe” concorrenti che hanno avuto modo di calarsi nel ruolo di indossatrici sfilando in abito da sera ed in costume appositamente creato per loro da “Lucy Style”.

Condotto dal presentatore storico delle Miss Alberto Bucci e ambientato in un contesto del tutto particolare e suggestivo, lo show è andato avanti con una “scaletta” in cui le uscite delle ragazze sono state intervallate da coreografie della scuola Dance Master diretta da Riccardo Bonaretti, da spazi musicali con interventi della giovane cantante Martina Zito e dalla presentazione di tecniche spettacolari degli allievi dello Zen Club di via Pera.

Ventidue le aspiranti reginette che si sono presentate ai Bagni Roma: Desiree Lombardini, Martina Giroldini, Arianna Bini, Vittoria Gai, Viviana Contini, Gemma Chidini, Giulia Bertuccelli, Giulia Galleni, Emma Capannini, Gaia Turchi, Ilaria Frasca, Anna Polinti, Asia Murgia, Emma Avadanei, Agnese Barellini, Aurora Sani, Giulia Meucci, Giada Barontini, Suemy Dendi, Gaia Tinucci, Arsenja Mecja e Benedetta Petrillo.

I verdetti dei giurati hanno portato all’elezione di sei Miss vincitrici di “tappa”. A quel punto i flash dei fotografi e le riprese video di Matteo Guerrieri, giovanissimo video maker, hanno immortalato Anna Polinti (sesta classificata, Miss ModaMare Bikini Scompagnati”), Arianna Bini (quinta classificata, Miss InTv), Emma Capannini (quarta classificata “Miss Sorriso” e Sport), Ilaria Frasca (terza classificata “Miss Arte e Moda”), Arsenja Mecja (seconda classificata, “Miss Eleganza”) e Gaia Tinucci, reginetta dei Bagni Roma 2022, premiata dalla Miss Livorno 2021 Irene Biagetti. Diciotto anni compiuti il 19 luglio, alta 1,77, bionda dagli occhi azzurri, la bella Gaia studia al geometri ed ha aspirazioni da architetto; da oltre quattordici anni pratica la danza e le piacerebbe arrivare a partecipare a concorsi di rilievo di hip hop. Ragazza solare e generosa, si definisce piuttosto lunatica e caparbia (e un po’ permalosa). Il personaggio dello spettacolo più amato? Senza dubbio Checco Zalone. Tifa Juventus e frequenta i Bagni Fiume.

Per le sei premiate è arrivata anche la segnalazione per Miss Blu Mare, il concorso nazionale a cui Miss Livorno è abbinato, che porterà la Miss livornese a bordo della MSC “Grandiosa” in crociera nel Mediterraneo.

Domenica prossima ultimo appuntamento-spettacolo selettivo per questa trentaduesima edizione della Miss labronica: sarà questa l’ultima occasione per le miss di guadagnare l’accesso alla finalissima dell’11 agosto. La musica, la moda, la danza e lo sport, ovvero il format di Miss Livorno, sbarcheranno per l’occasione ai Rex, una location di grande fascino che rappresenta una novità assoluta per la manifestazione. Nel corso della serata sarà presentato un defilèe di moda con la partecipazione di Italian Urban, via Marradi 22, official fashion partner di Miss Livorno 2022. E non mancherà la danza grazie alle coreografie del Nina Dance Group. Per info e prenotazioni: 388-80.48.511-339-18.86.846.

