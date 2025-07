Miss Livorno prosegue tra eleganza, bellezza e spettacolo

Dopo Fonti del Corallo e ippodromo Caprilli e prima della finale prevista alla Terrazza Mascagni l’8 agosto, altre due tappe selettive attenderanno le bimbe livornesi nei prossimi giorni. Primo tra queste l’appuntamento allo Chalet della Rotonda

Sta proseguendo a ritmi serrati il tour di Miss Livorno 2025. Dopo Il Dollino in piazza Grande ed il primo appuntamento a Fonti del Corallo di metà luglio, per altre due volte negli ultimi tre giorni è tornata in scena l’eleganza, la bellezza, la musica, la danza, lo sport e lo spettacolo. Ad ospitare la kermesse, con la partecipazione di tantissime ragazze che ancora una volta stanno dimostrando di apprezzare lo spirito che sta alla base della popolare manifestazione labronica (fine ultimo il divertimento in un contesto moda in grado di far emergere passioni e capacità artistiche), sono stati l’Ippodromo Caprilli ed ancora una volta Fonti del Corallo con la presentazione di tante partecipanti al concorso-show Miss Livorno 2025, giunto alla 35° edizione.

La serata al Caprilli

Riprendendo una simpatica consuetudine che per tanti anni si è protratta prima della sua chiusura, l’Ippodromo ardenzino è tornato ad ospitare le bimbe labroniche, accolte da “Sistema Cavallo”, con una riunione di corse tutta in “rosa”. Le pretendenti al titolo di reginetta labronica si sono presentate all’attenzione sia di tutti gli intervenuti all’Ippodromo (che avranno la possibilità di votare la propria Miss preferita sino alle ore 20 al 31 luglio sulla gallery predisposta nella pagina facebook “Il Concorso Miss Livorno”), sia di una giuria “tecnica”. Le Miss hanno sfilato su un red carpet tra una corsa e l’altra e la loro presentazione è stata intervallata da spazi danza con gli interventi degli insegnanti Irene Luchetti ed Edoardo Frau della scuola Mithos (diretta da Gabry Gabbriellini) e da momenti musicali ad opera della giovanissima cantante Alessia Giovannoni. L’invasione all’Ippodromo delle Miss si è chiusa poi con un’altra invasione, quella della direzione, dove è stato premiato il fantino che ha portato alla vittoria il cavallo nel premio intitolato proprio a Miss Livorno. Dalla votazione della giuria tecnica e la votazione popolare uscirà la Miss Caprilli-Sistema Cavallo che sarà premiata e ufficializzata la sera della finale di Miss Livorno in Terrazza Mascagni il prossimo 8 agosto.

La moda a Fonti del Corallo

Due giorni dopo la serata all’Ippodromo, la trentacinquesima edizione di Miss Livorno ha portato in passerella altre ragazze, con una selezione-spettacolo a “Fonti del Corallo” (main partner della manifestazione anche per il 2025) che ha richiamato, come di consueto, tanto pubblico nella hall del Centro. Ancora una volta, con la presentazione delle partecipanti a Miss Livorno 2025 da parte del presentatore ufficiale delle Miss, lo show-man Alby, è andato in scena “Moda & Miss in Galleria”. Le miss-modelle hanno animato per un pomeriggio negozi e piazze del centro, tra prove di abbigliamento, pose fotografiche, spot video e sfilate, calandosi per una volta nella veste di modelle e indossatrici. E nella hall del Centro Commerciale hanno sfilato per noti brand nazionali ed internazionali, grandi marche di accessori e di tutto quanto ruota intorno all’universo femminile (ed anche maschile). Ci sono stati momenti dedicati alla musica con la partecipazione di colei che da anni svolge la funzione di direttrice artistica del concorso, ovvero Maria Maddalena Adorni, già protagonista da anni in musical e spettacoli in compagnie nazionali. Come la Miss Caprilli, anche la Miss Fonti del Corallo 2025 verrà decretata la sera della finale alla Terrazza Mascagni dell’8 agosto con il contributo delle valutazioni di una giuria tecnica, del pubblico presente alla selezione di venerdi scorso (e del 18 luglio) e di tutti i frequentatori del Centro, che potranno esprimere le proprie preferenze addirittura fino al 6 agosto (due giorni prima della finale): come per Miss Caprilli, anche per Miss Fonti del Corallo sarà sufficiente accedere (da lunedi 28 luglio pomeriggio) alla pagina facebook di Miss Livorno, aprire la Gallery predisposta e dare il proprio voto. Tutte le partecipanti di sabato scorso e del 18 luglio, dunque, avranno la possibilità di divenire la testimonial di Fonti del Corallo 2025 tramite i voti dei propri fans. Ma una vincitrice di tappa, a Fonti del Corallo, sabato scorso, è stata comunque proclamata, quella più votata dalla giuria tecnica, che riceverà buoni acquisto da utilizzare nei negozi del centro. La Miss Shopping del giorno è risultata Desyree Lombardini, diciannove anni a dicembre, studentessa al Vespucci-Colombo, aspirazioni da criminologa, ragazza espansiva, appassionata di lettura e tifosa della Juventus. Al fine della segnalazione al concorso nazionale Miss BluMare al quale Miss Livorno è abbinato, sono state nominate anche Gaia Tinucci e Arianna Pastifieri.

Prossimi appuntamenti

Prima della finale prevista alla Terrazza Mascagni l’8 agosto, altre due tappe selettive attenderanno le bimbe livornesi nei prossimi giorni. Primo tra queste l’appuntamento allo Chalet della Rotonda di lunedi sera 28 luglio (inizio 21,30, per prenotazione tavoli 375/5831777), con uno show a cui prenderanno parte cantanti, il corpo di ballo formato dagli allievi della scuola Livorno Danza- maestra Filippi e gli atleti dello Zen Club di via Pera. Seguirà la semifinale in programma giovedi prossimo 31 luglio a Marina di Bibbona (inizio 21,30). Sul palco di piazza delle Orchidee saliranno tantissime bimbe alle quali saranno aggiudicati i posti a disposizione per partecipare alla finale in Terrazza Mascagni dell’8 agosto.

Ultima possibilità per iscriversi

Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare a queste ultime due serate pre-finale: ultima chiamata, dunque, per tutte le ragazze interessate che potranno contattare il numero telefonico di riferimento 3389968869 (solo w/app) o visitare la pagina Facebook “Il concorso Miss Livorno” o la pagina Instagram Miss Livorno dedicata alla manifestazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©