Miss Livorno tra Porta a Mare, Bagni Roma e Rex. I nomi delle prime reginette

Per iscriversi a queste ultime tappe selettive, per partecipare in extremis da protagoniste all’ “avventura” di Miss Livorno 2022 è ancora possibile contattare la Cronosax Livorno tramite mail [email protected], oppure visitare la pagina Facebook “Il concorso Miss Livorno” e la pagina Instagram Miss Livorno dedicate alla manifestazione. Numero di telefono di riferimento 338-9968869

Una nuova tappa di Miss Livorno 2022 e un nuovo successo: ancora una volta tante Miss in passerella, la musica, la danza, lo sport e perfino il mondo dei motori hanno costituito gli ingredienti base di una serata che ha attirato il pubblico delle grandi occasioni nello spazio-eventi di Porta a Mare. La trentaduesima edizione di Miss Livorno, che si concluderà l’11 agosto in Terrazza Mascagni, è entrata così nel vivo e dopo i casting e le selezioni a “Fonti del Corallo”, quello di Porta a Mare, come gli anni scorsi, si è rivelato un test particolarmente importante per le ragazze partecipanti, che sono state chiamate per l’occasione a promuovere se stesse tramite video clip destinati ad essere votati dal pubblico via web e finalizzati ad eleggere la “Miss Social Porta a Mare 2022”.

Per loro sono così scattate le telecamere di Matteo Guerrieri, giovanissimo video maker livornese, che ha registrato i brevi appelli al voto, poi inseriti sulla pagina face book di Porta a Mare. Grazie a i “mi piace” ricevuti, a vincere questa particolare fascia-premio è stata Giulia Galleni, quindicenne studentessa del Cecioni, alta 1,73, capelli castani ricci e occhi marroni. Aspirazioni da psicologa, ha molteplici interessi, che spaziano dallo sport (atletica), alla chitarra ed al teatro. Il suo sogno? Lavorare nel mondo della moda che definisce “un modo per esprimere se stessi ed il proprio carattere”.

La sua elezione, avvenuta grazie a ben 611 “like” ricevuti, ha preceduto di poco la proclamazione della Miss Porta a Mare 2022, che la giuria presieduta dalla direttrice del centro commerciale Porta a Mare Susanna Del Moretto ha indicato in Ginevra Eschiti, ventiquattro anni, alta 1,74, studentessa universitaria, aspirazioni nel mondo della televisione, della moda e dei social networks. Caratterialmente forte e determinata, solare ed estroversa, ama socializzare, è vivace e lotta sempre fino in fondo per ciò che vuole ottenere. Il suo sogno? Diventare una influencer conosciuta e stimata, che possa diventare un punto di riferimento per tutte le ragazze. Ma oltre a questi due titoli, un’altra fascia è stata assegnata per la prima volta a Miss Livorno: è quella di “Miss 0586 Garage”, vinta dalla Miss scelta da una giuria apposita di harleysti.

Splendide Harley Davidson sono state infatti il tocco in più della serata: tutte le concorrenti hanno fatto il loro ingresso sullo stage sin dall’ora dell’aperitivo a bordo delle Harley (lasciate poi in esposizione) e lo stesso presentatore Alby ha aperto lo spettacolo da una Harley Davidson proveniente a sorpresa dall’ex ingresso del cantiere Orlando. Quale Miss 0586 Garage è stata prescelta Arianna Bini, quindici anni da compiere, studentessa all’ITI, alta 1,65, gioviale, gentile, introversa e spesso pensierosa, le piace viaggiare e leggere, hobby in palestra. Al termine della serata sono state assegnate altre fasce di merito, utili sia per l’accesso alla finale di Miss Livorno, sia per la graduatoria valida per il concorso nazionale Miss Blu Mare, a cui Miss Livorno è abbinato: se le sono aggiudicate Gaia Tinucci (Miss Sport Porta a Mare) e Ilaria Frasca (Miss Dance Porta a Mare), mentre Arianna Bini è risultata segnalata anche quale Miss Fashion Porta a Mare.

Alla serata hanno preso parte ben ventiquattro bimbe livornesi, che hanno sfilato inizialmente in abito da sera e quindi in costume (creato da Lucy Stile): Anna Polinti, Gemma Chidini, Clizia Armani, Suemy Dendi, Ilaria Frasca, Emma Capannini, Giulia Meucci, Carlotta Eschiti, Gaia Tinucci, Asia Murgia, Gaia Turchi, Giulia Menelli, Stella Sonetti, Desiree Lombardini, Dea Chierchia, Giulia Galleni, Giada Barontini, Ginevra Eschiti, Agnese Barellini, Martina Giroldini, Benedetta Petrillo, Emma Avadanei, Vittoria Gai e Arianna Bini.

Ci sono stati spazi musicali con gli interventi della cantante Martina Zito, le coreografie dei corpi di ballo della Dance Master diretta da Riccardo Bonaretti, evoluzioni e presentazione di spettacolari tecniche degli allievi-performer dello Zen Club di via Pera.

E dopo la tappa a Porta a Mare, la trentaduesima edizione di Miss Livorno proseguirà giovedì prossimo ai Bagni Roma di Antignano, che per la prima volta ospiteranno il popolarissimo concorso-show labronico. E domenica 7 un ulteriore appuntamento-spettacolo ai Rex concluderà il percorso di avvicinamento alla finale, attesissima per l’11 agosto.

Proseguono intanto le votazioni on line per eleggere la Miss Fonti del Corallo: chiunque può votare la propria Miss preferita collegandosi alla pagina facebook di Fonti del Corallo e dare la propria preferenza tra le ventisette ragazze iscritte. La Miss Fonti del Corallo verrà poi svelata la sera dell’11 agosto in Terrazza Mascagni.

