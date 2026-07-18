Miss Livorno, tre appuntamenti in cinque giorni verso la finalissima

Domenica 19 luglio l'ultima selezione da STONE in Venezia, poi venerdì 24 luglio la finale alla Terrazza Mascagni. Intanto cresce l'attesa dopo il successo delle selezioni alla Pasticceria Gonnelli e al Centro Commerciale Fonti del Corallo, con Alessia Mauro protagonista assoluta

Tre appuntamenti in cinque giorni: è cominciata la volata finale per Miss Livorno 2026, la manifestazione dedicata alle “bimbe” livornesi, la trentaseiesima edizione di un evento che da sempre riscuote simpatia e partecipazione da parte delle ragazze labroniche, da enti, associazioni, operatori del settore moda e spettacolo. Miss Livorno targata 2026 è allo sprint dal quale si intravede il traguardo. Domenica sera 19 luglio alle 21,30 andrà in scena l’ultima selezione, la semifinale, presso il ristorante e marketplace STONE nella suggestiva ambientazione della Venezia, sugli Scali delle Ancore, 6. Prenotazioni tavoli aperte (per info 0586/1584021-328/7904720). Siamo quasi entrati ormai nella fase in cui le candidate al titolo di reginetta labronica avranno l’opportunità di assaporare le fasi preparatorie e collaterali allo spettacolo, vivere le emozioni della passerella ed il pathos di presentarsi in pubblico. Saranno loro a contendersi venerdi sera 24 luglio in Terrazza Mascagni (inizio alle 21,15) le circa venti fasce ed i tanti premi messi in palio dall’organizzazione Cronosax, che da trentasei anni consecutivi (anche nel periodo del Covid) porta avanti la manifestazione, divenuta ogni anno sempre più popolare.

Le selezioni alla Pasticceria Gonnelli e a Fonti del Corallo

Gli ultimi appuntamenti che hanno permesso alle ragazze di avere il lasciapassare per accedere alla finalissima di venerdi prossimo si sono svolte nei giorni scorsi nella nuovissima Terrazza Eventi (al secondo piano) del Centro Commerciale Fonti del Corallo ed alla Pasticceria Gonnelli in Piazza Grande.

Tantissime persone hanno assistito ad entrambe le sfilate dapprima in abito elegante e quindi con il costume ufficiale della manifestazione creato da Ago & Filo. Ben 29 pretendenti al titolo si sono presentate di fronte ad un pubblico da grandi occasioni alla Pasticceria Gonnelli, sfilando sulla musica di Daniele Pelisssero “Pelus” e Nike d.j., presentate dall’animatore show-man Alby. Applauditissimo l’intervento della cantante Sara Minuti. Alla fine le preferenze di una folta giuria sono state riservate ad Alice Celli (Fashion Girl Pasticceria Gonnelli), Matilde Dinatti (Ragazza Sprint) che sono state segnalate ai fini della classifica per il concorso nazionale Miss Blu Mare a cui Miss Livorno è abbinato. A vincere la selezione è stata invece Alessia Mauro, diciassette anni il 9 agosto, alta 1,80, studentessa al Liceo artistico a Pisa, aspirazioni da graphic designer, pratica la pallavolo, ama l’arte in tutte le sue forme, è molto empatica. Il suo sogno? Arrivare ad avere auna famiglia stabile. Dopo il successo dell’inaugurazione della Terrazza Eventi a Fonti del Corallo, ancora un bagno di folla ha salutato la seconda selezione di Miss Livorno a Fonti del Corallo. Altre 23 ragazze si sono presentate sulla lunga passerella delle Fonti. I loro nomi? Enny Tani, Sofia Creatini, Alycia Ignoto, Greta Del Proposto, Alice Celli, Giulia Pascari, Mia Corbini Fontanelli, Agnese Barellini, Giulia Nardi, Viola Ceccarini, Matilde Dinatti, Melissa Voltan, Serena Molinacci, Linda Rossi, Rachele Perini, Nicole Broccardi Schelmi, Francesca Buoanne, Giulia Marchetti, Desyree Lombardini, Alessia Mauro, Emy Di Bernardo, Agnese Panicucci e Matilda Mastrosimone. Le ragazze hanno sfilato per noti brand nazionali ed internazionali, grandi marche di accessori e di tutto quanto ruota intorno all’universo femminile (ed anche maschile). C’è stata anche una sfilata fuori programma e fuori concorso, con la partecipazione di Ilaria Saldarini, finalista nelle top 5 di Miss Curvyssima, concorso nazionale. Ci sono stati momenti dedicati alla musica con la partecipazione della bravissima cantante Julia Hilton e la partecipazione degli atleti della palestra Zen Club di via Pera, che hanno portato messaggi di non violenza, di difesa personale e dell’arte di difendersi, in particolare per le donne. Con la musica di d.j.Nike e le presentazioni di Alberto Bucci e di Fabrizio Cremonini (event manager del gruppo Igd), a salire sul podio più alto, di fronte ad una giuria numerosissima, è stata ancora una volta Alessia Mauro, seguita dalla Fashion Girl Fonti del Corallo Agnese Panicucci e dalla Ragazza Sprint Fonti del Corallo Alice Celli. Ed ora c’è grande attesa per l’ultima selezione che avverrà domenica 19 luglio alle 21,30 da STONE sugli Scali delle Ancore in Venezia (ex The Barge), dove saranno assegnati gli ultimi posti per accedere alla finale di Miss Livorno in Terrazza Mascagni venerdi 24 luglio.

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