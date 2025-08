Miss Livorno verso il gran finale: 25 finaliste pronte a sfilare in Terrazza Mascagni

Appuntamento venerdì 8 agosto alle 21,15 in Terrazza Mascagni con la finalissima del concorso. Venticinque le ragazze in gara per il titolo

Tutto è pronto per la volata finale. La manifestazione dedicata alle “bimbe” livornesi, la trentacinquesima edizione di Miss Livorno targata 2025 è allo sprint dal quale si intravede il traguardo. E’ entrata nella fase in cui le candidate al titolo di reginetta labronica avranno l’opportunità di assaporare le fasi preparatorie e collaterali allo spettacolo, vivere le emozioni della passerella ed il pathos di presentarsi in pubblico. Saranno loro a contendersi la sera di venerdì 8 agosto in Terrazza Mascagni (inizio alle 21,15) le circa venti fasce ed i tanti premi messi in palio dall’organizzazione Cronosax, che da trentacinque anni consecutivi (anche nel periodo del Covid) porta avanti la manifestazione, divenuta sempre più popolare e condivisa da enti, associazioni ed aziende del settore moda e non solo.

Le selezioni allo Chalet della Rotonda ed a Marina di Bibbona – Gli ultimi appuntamenti che hanno permesso alle ragazze di avere il lasciapassare per accedere alla finalissima di venerdì prossimo si sono svolte nei giorni scorsi allo Chalet della Rotonda e in piazza delle Orchidee a Marina di Bibbona, dove da diversi anni viene svolta la semifinale-pre-finale del concorso.

Dopo i bagni di folla registrati nelle tappe in città, il tour di Miss Livorno 2025 ha trovato tantissimo pubblico ad attenderlo anche allo Chalet della Rotonda, dove è andato in scena uno spettacolo arricchito dalla partecipazione di ventidue ragazze presentate da Alby, momenti coreografici con la scuola “Livorno Danza Maestra Filippi”, con la musica di d.j.Nike e con la cantante applauditissima Sarah Minuti, A salire sul podio più alto, di fronte ad una giuria numerosissima, è stata Desyree Lombardini, seguita dalle Giorgia Gonnelli, Ilaria Frasca, Gaia Turchi Formichini e Noemi Agarini.

Miss Livorno 2025, tre giorni dopo, è poi sbarcata sulla Costa degli Etruschi ed è stato un nuovo successo per il popolare concorso-show, che sta animando anche quest’anno l’estate balneare del litorale livornese, con spettacoli che costituiscono sostanzialmente un mix tra sfilata di moda, musica, danza e sport. In piazza delle Orchidee, grazie all’accoglienza ed al patrocinio offerti dal Comune di Bibbona (con particolare riferimento al Sindaco Massimo Fedeli ed al vicesindaco Enzo Mobilia) e dall’Azienda Speciale Bibbona, è andata in scena la semifinale del concorso, l’ultima tappa utile per le candidate di accedere alla finale in Terrazza Mascagni. Ben ventuno aspiranti reginette hanno sfilato in passerella per aggiudicarsi la fascia di Miss Bibbona 2025 ed altre quattro fasce valide per acquisire punteggio sia per Miss Livorno, sia per Miss Blu Mare, il concorso nazionale al quale Miss Livorno è abbinato, che grazie alla MSC porterà in crociera nel Mediterraneo sessanta ragazze da tutta Italia (tra le quali, ovviamente, anche la Miss Livorno e forse anche altre sue “damigelle”). Tutta la squadra capitanata da Alberto Bucci in arte Alby, con Nike dj in consolle, la direttrice artistica del concorso Maria Maddalena Adorni e lo staff Cronosax dedicato al “dietro le quinte” si sono messi a disposizione delle bimbe labroniche che anno sfilato inizialmente in abito elegante e successivamente con la linea di costumi ufficiale di Miss Livorno.

Le loro uscite sono state intervallate da parentesi musicali con gli interventi delle cantanti Giulia Fulceri e Alessia Giovannoni, oltre alle esibizioni dei corpi di ballo diretti da Martina Virzì e Alex Angiolini della scuola Star Light Dance Studio (sedi a Bibbona e Livorno) ed al defilè presentato da FollieWear e Raptus in Corso Matteotti 205 a Cecina. Ha collaborato alla riuscita della serata anche la pizzeria Il Pizzicotto.

Alla fine gli scatti dei fotografi (tra questi FotoNovi) e le riprese video di Matteo Guerrieri videomaker (le cui clip pubblicate sui social fb dalla pagina “il concorso di miss Livorno” e sulla pagina Instagram stanno viaggiando a ritmi elevatissimi di visualizzazioni) sono stati tutti per loro, per le Miss salite sul podio: tra le 21 in passerella le preferenze dei giurati sono andate a Giorgia Gonnelli, nata a dicembre del 2007, cecinese, studentessa al Liceo Linguistico, ha una grande passione per le sfilate di moda, per la palestra e per viaggiare.

Caratterialmente solare, si definisce altruista, un po’ testarda e ansiosa. Al secondo posto si è classificata Noemi Agarini, al terzo Gaia Turchi Formichini, in quarta posizione Aurora Farabollini ed in quinta Ilaria Maria Paola Frasca.

Le 25 finaliste- In conseguenza di quest’ultima assegnazione di voti, sono emerse le venticinque finaliste che saliranno sulla passerella dal grande fascino ed eleganza della Terrazza Mascagni. Ecco i loro nomi: Arianna Pastifieri, Gaia Turchi Formichini, Ilaria Maria Paola Frasca, Noemy Agarini, Chantal Dentone, Michelle Fiordi, Nicole Broccardi Schelmi, Gaia Petrucci, Aurora Pellegrini, Elvon Salawu Sylla, Martina Ribecai, Nina Avenoso, Nicole Mica, Serena Molinari, Emanuela Gaglione, Azzurra Ciuffardi, Desyree Lombardini, Aurora Farabollini, Giorgia Gonnelli, Giulia Banti, Mia Fontanelli Corbini, Asia Murgia, Agnese Panicucci, Lavinia Pompei e Gaia Tinucci.

La vita da Miss prima della finale – Chiuso il capitolo delle selezioni, le finaliste vivranno ora un ruolo da assolute protagoniste della scena, perfettamente calate nella “vita da Miss”. Tra provini fotografici, presentazioni e prove di canto e danza, le ragazze affronteranno anche il ruolo di modelle (con sessioni di portamento da Italian Urban di via Marradi) e nella giornata di lunedi e martedi cominceranno a presentarsi in città, con un tour, a bordo di spider, Harley Davidson (con i motociclisti dello 0586 Garage) e del bus rosso scoperto CitySightseeing, che le porterà in piazze e luoghi caratteristici di Livorno, girando spot videoi. Partendo dal Parcheggio Cecconi e dal PalaCecconi (sede delle prove), faranno visita al Palazzo Comunale, ricevute dal Sindaco Luca Salvetti, si dedicheranno a prove di trucco (da Maribel sugli Scali Saffi), dal parrucchiere Lamyssaloon di via Guerrazzi) daranno vita al connubio donne-motori accolte dal gruppo Bientinesi di via Galilei e dalla D&A Car di via Enriques, saranno avvistate nelle piazze, destando curiosità e simpatia tra la gente.

Insomma, l’avventura 2025 di Miss Livorno è pronta per il gran finale, per venerdi sera, quando in Terrazza Mascagni si eleggerà l’erede di Arianna Bini, la Miss Livorno in carica, al termine di uno show a tutto campo (musica, moda, danza e sport) in cui protagoniste saranno loro, le venticinque “bimbe di scoglio” (così definite la prima volta nel 1991 dal popolarissimo Vezio Benetti, che affronteranno la lunghissima passerella allestita a fianco del gazebo.

