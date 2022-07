Miss Livorno, via alla 32esima edizione. Tutte le tappe e i casting

Finalissima in programma per l'11 agosto alla Terrazza Mascagni. Per tutte le ragazze che volessero partecipare da protagonista agli eventi connessi a Miss Livorno è questo il momento di iscriversi: le interessate potranno contattare il numero telefonico di riferimento 338-9968869, oppure consultare i canali web Fb e Instagram dedicati a Miss Livorno

Il primo appuntamento ufficiale andrà in scena venerdì prossimo, 15 luglio, alle Fonti del Corallo: dalle 17 prenderà il via la trentaduesima edizione di Miss Livorno, manifestazione-show che fino all’11 agosto animerà l’estate con selezioni, casting, provini fotografici e spot video, con tappe in cui ci sarà spettacolo a tutto campo, con corpi di ballo, cantanti, cabarettisti ed esibizioni sportive. Venerdì pomeriggio nella hall del Centro Commerciale, che anche quest’anno sostiene la manifestazione, le bimbe livornesi prenderanno parte a “Moda & Miss” in galleria, un défilé in cui le aspiranti Miss sfileranno per noti brand nazionali ed internazionali di abbigliamento, grandi marche di accessori e di tutto quanto ruota intorno all’universo femminile, con la partecipazione degli operatori del centro.

La sfilata di venerdì avrà il valore di selezione e sarà conteggiata anche ai fini della partecipazione alle fasi finali di Miss Blu Mare, il concorso nazionale al quale Miss Livorno è ormai abbinato dal 2014. Grazie a questo gemellaggio, la Miss Livorno eletta e forse anche altre “damigelle” livornesi avranno la possibilità di partecipare alle finali di Miss Blu Mare a bordo della nave “Grandiosa”, l’ammiraglia della MSC, per una crociera nel Mediterraneo

La Miss Fonti del Corallo 2022, invece, verrà decretata la sera della finale alla Terrazza Mascagni, con il contributo delle valutazioni di una giuria tecnica, del pubblico presente alla selezione di venerdì e di tutti i frequentatori del Centro, che potranno esprimere le proprie preferenze addirittura fino al 9 agosto (due giorni prima della finale): sarà sufficiente accedere alla pagina Facebook di Fonti del Corallo e scegliere la propria Miss, votandola. Questa votazione partirà dopo il 22 luglio, giorno in cui un’altra selezione porterà in scena altre ragazze, sempre a Fonti del Corallo. Tutte le partecipanti di venerdì prossimo e del 22 luglio, dunque, avranno la possibilità di divenire la “Miss Fonti del Corallo 2022” tramite i voti dei propri “fan”. Ma una vincitrice di “tappa”, a Fonti del Corallo, i venerdì pomeriggio, sarà comunque proclamata: la “Miss Shopping 2022”, quella più votata dalla giuria tecnica, sarà chiamata per ricevere la fascia della selezione e buoni acquisto offerti dagli operatori del centro commerciale.

Miss Livorno, moda e spettacolo – E siamo a trentadue: tante saranno le candeline che la manifestazione-spettacolo connessa a Miss Livorno spegnerà in Terrazza Mascagni l’11 agosto prossimo. Una manifestazione estiva che anche negli ultimi due anni, in piena pandemia, è riuscita a regalare attimi di divertimento calati nell’affascinante mondo della moda, dello show, dell’arte e dello sport. Miss Livorno non è infatti catalogabile come semplice concorso di bellezza: è una iniziativa che consente alle partecipanti di mettersi in gioco e vincere la timidezza, di esprimere la loro passione artistica (nel canto, nella danza, nella recitazione), di assaporare, con professionalità ma pur sempre in un contesto in cui il fine ultimo è il divertimento, il mondo legato alla passerella, alla pubblicità, al teatro ed alla televisione. Anche quest’anno Miss Livorno avrà il patrocinio del Comune di Livorno (con il particolare sostegno dell’ufficio turismo e grandi eventi guidato dall’assessore Rocco Garufo), il patrocinio e la spinta di Confcommercio Livorno e la collaborazione offerta dai main partners della manifestazione, ovvero: il gruppo Gino Spa, concessionaria auto a Livorno Mercedes e Aixam, il gruppo Bientinesi, dal 1970 protagonista nella mobilità per veicoli a 2, 3 e 4 ruote, Enrico Galleni, gioiellerie dal 1878, Italian Urban, via Marradi, 92 (official fashion partner di Miss Livorno 2022), Miss Beauty e Mister Ink, centro estetico di via Pigli, 11.

E quello che si concluderà l’11 agosto alla Terrazza, rappresenterà una sorta di vero e proprio show con défilé, un “format” in cui il fattore bellezza costituirà solo un piccolo pezzo di un grande puzzle

I numeri di Miss Livorno – Sono state centinaia le ragazze che negli anni hanno calcato le “passerelle” di Miss Livorno, migliaia gli spettatori presenti alle tante serate di spettacolo, tantissimi gli enti, associazioni, aziende ed istituzioni coinvolti, decine e decine i giovani artisti, cantanti, cabarettisti, illusionisti (successivamente affermatisi nel mondo dello spettacolo) avviati per la prima volta su un palcoscenico. I “numeri” legati al “mondo” di Miss Livorno sono veramente notevoli: anche il web ha premiato negli ultimi anni Miss Livorno, con oltre 100.000 visualizzazioni dei video e post pubblicati sui canali social.

I casting e le selezioni – I “talent scout” di Miss Livorno sono già all’opera da diversi giorni su stabilimenti balneari, locali della costa livornese e pisana (Tirrenia e Marina di Pisa), punti di ritrovo per ragazzi (moletti, Venezia ecc.) alla ricerca di soggetti da inserire da protagonisti nella manifestazione.

Come gli scorsi anni ci saranno numerose selezioni e casting che si svolgeranno principalmente nel mese di luglio. L’organizzazione è alla ricerca (comunque quasi conclusa) di locations adatte alla manifestazione, da affiancare ai due appuntamenti pomeridiani con “Moda e Miss in Galleria” a Fonti del Corallo il 15 e 22 luglio, all’appuntamento serale a Porta a Mare il 29 luglio ed a quello in programma ai Bagni Roma il 4 agosto.

