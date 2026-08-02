Miss Reginetta d’Italia, Livorno sorride: Michelle Fiordi vola alla finale nazionale

A Chiesina Uzzanese si è conclusa la selezione toscana del concorso. La livornese Michelle Fiordi conquista il secondo posto assoluto, mentre Emma Pizzi stacca il pass per la finalissima in Calabria, in programma dal 31 agosto al 5 settembre

Doppia soddisfazione per Livorno nella finale regionale di Miss Reginetta d’Italia. A Chiesina Uzzanese, nell’ultima tappa della stagione toscana del concorso, sono state selezionate le sei ragazze che rappresenteranno la regione alla finale nazionale in programma dal 31 agosto al 5 settembre a Stilo di Guardavalle, in Calabria.

A brillare sono state le livornesi Michelle Fiordi ed data-end=”825″>Emma Pizzi. Fiordi ha conquistato un prestigioso secondo posto assoluto, alle spalle della vincitrice Serena Molinari e davanti a Viola Polese, salendo così sul podio della manifestazione. Anche Emma Pizzi ha ottenuto la qualificazione alla fase nazionale, completando una giornata da ricordare per la città di Livorno.

Le altre finaliste toscane che voleranno in Calabria sono Matilde Dinatti ed data-end=”1250″>Emanuela Gaglione.

Lo show, organizzato dalla Hash Model Agency, è stato condotto da David Dell’Omodarme insieme alla co-conduttrice Debora. Le uscite in passerella sono state intervallate dalle esibizioni del comico Samuele Rossi e della cantante Jacquline Del Ticco, regalando al pubblico una serata di spettacolo e intrattenimento.

Per le sei finaliste si avvicina ora un’esperienza unica: soggiorneranno, con spese interamente a carico dell’organizzazione, al villaggio Faro Punta di Stilo di Guardavalle, dove oltre a contendersi il titolo nazionale saranno protagoniste anche del reality televisivo “Queen Mood”, dedicato al dietro le quinte del mondo dei concorsi di bellezza.

Per le vincitrici della finale nazionale sono previsti importanti premi, tra cui contratti professionali come modella, fotomodella e altre opportunità nel mondo della moda e dello spettacolo.

Per le province di Livorno, Pisa, Lucca, Massa-Carrara e Pistoia la gestione regionale del concorso è affidata alla Hash Model Agency, agenzia attiva non solo nell’organizzazione di concorsi e sfilate, ma anche in progetti legati al cinema, alla televisione e ai social media.

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