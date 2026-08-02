Miss Reginetta d’Italia: sei ragazze toscane volano alla finale nazionale

Si conclude la stagione toscana, di Miss Reginetta D’Italia, nello show sotto le stelle di Chiesina Uzzanese sono state svelate le 6 finaliste che rappresenteranno la nostra regione alla finale nazionale di Miss Reginetta D’Italia che si svolgerà in Calabria, dal 31 agosto al 5 settembre

Si conclude la stagione toscana, di Miss Reginetta D’Italia, nello show sotto le stelle di Chiesina Uzzanese sono state svelate le 6 finaliste che rappresenteranno la nostra regione alla finale nazionale di Miss Reginetta D’Italia che si svolgerà in Calabria, dal 31 agosto al 5 settembre.

Lo show organizzato dalla Hash Model Agency e condotto da David Dell’Omodarme e la co-conduttrice Debora, ha visto trionfare la sedicenne Serena Molinari, seguita sul podio da Michelle Fiordi e Viola Polese.

Accedono alla finale nazionale anche Emma Pizzi, Matilde Dinatti e Emanuela Gaglione.

Le uscite moda sono state intervallate dalle esibizioni del comico Samuele Rossi e della cantante Jacquline Del Ticco.

Le ragazze finaliste vivranno un sogno a occhi aperti, nel villaggio Faro Punta a Stilo di Guardavalle (CZ), dove la loro permanenza sarà interamente spesata dall’organizzazione del concorso.

Le sei giovani ragazze, saranno anche protagoniste del reality televisivo “Queen Mood” il primo format televisivo basato sul dietro le quinte nel mondo dei concorsi.

Per le vincitrici a livello nazionale, sono previsti importanti premi fra cui contratti per lavorare come modella, fotomodella e molto altro. In Toscana per le province di Carrara, Livorno, Lucca, Massa, Pisa e Pistoia la gestione regionale è affidata alla Hash Model Agency, un’agenzia giovane e rivoluzionaria molto attiva sui social, improntata non solo sui concorsi e le sfilate di moda, ma anche sul cinema e la televisione.

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