Mo-wan teatro lancia nuovi corsi di formazione teatrale

Per l’anno 2024-2025 l'associazione culturale propone tre percorsi formativi rivolti a chiunque voglia esplorare l’arte teatrale e del movimento

Mo-wan teatro, associazione culturale attiva dal 2015, si impegna da anni nella produzione e nella promozione delle arti performative, con una missione chiara: avvicinare la comunità alla cultura e ai linguaggi artistici contemporanei. Con il DEEP Festival, mo-wan ha consolidato il proprio ruolo di punto di riferimento per il teatro e la performance a Livorno, ospitando spettacoli, incontri letterari, concerti e conferenze. Negli anni, l’associazione ha costruito collaborazioni significative con artisti e istituzioni di rilievo nazionale e internazionale, come il Teatro Goldoni e il Festival dei Popoli. Tuttavia, mo-wan sente oggi la necessità di ampliare il proprio raggio d’azione e ritornare a un contatto più diretto con il territorio, offrendo esperienze formative che possano stimolare la riflessione, la creatività e la consapevolezza emotiva. “Viviamo in un’epoca che richiede strumenti per l’espressione e la comprensione dell’altro,” commenta il direttore artistico, “e il teatro offre esattamente questo: la possibilità di costruire insieme, di esplorare mondi immaginativi e di condividere emozioni”. Per l’anno 2024-2025, mo-wan propone tre percorsi formativi rivolti a chiunque voglia esplorare l’arte teatrale e del movimento.

Laboratorio Commedia, condotto da Michele Crestacci, propone un percorso incentrato sulla comicità e sulle dinamiche comiche, con incontri settimanali ogni lunedì dalle 21 alle 23. È un’occasione per apprendere le tecniche dell’improvvisazione comica e l’arte di costruire un testo brillante e divertente.

Movimento Consapevole, guidato dalla danzatrice e danzaterapeuta Katia, si terrà ogni martedì dalle 19 alle 20.30. Questo laboratorio invita a esplorare i propri paesaggi interiori attraverso una danza autentica e spontanea, con l’obiettivo di promuovere il benessere psico-corporeo in un ambiente di totale libertà espressiva.

Laboratorio Get Out/Scappa, condotto dal regista Alessandro Brucioni, è un corso “eversivo” che si propone di liberare il potenziale espressivo individuale. Attraverso esercizi di improvvisazione e di ricerca, i partecipanti potranno lavorare sul proprio mondo immaginativo, incontrandosi ogni martedì dalle 21 alle 23.

Questi percorsi sono pensati per chiunque sia interessato alla crescita personale e alla sperimentazione creativa. mo-wan invita tutti coloro che vogliano saperne di più a partecipare agli incontri di prova gratuiti previsti all’inizio di novembre presso la sede Tersicore, in via Guglielmo Oberdan 14A, Livorno.

Lunedì 4 novembre dalle 21 alle 23 per il Laboratorio Commedia, martedì 5 novembre dalle 19 alle 20.30 per Movimento Consapevole e sempre martedì 5 novembre dalle 21 alle 23 per il laboratorio Get out/scappa. I percorsi si svolgeranno da novembre 2024 fino a maggio 2025 il negli stessi orari e giorni indicati per il primo appuntamento. Durante tutto il mese di novembre sarà possibile accedere ai percorsi.

Per informazioni e iscrizioni: [email protected]

