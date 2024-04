(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Mobilità dolce, “Aspettando Bimbimbici” ai Bottini dell’Olio

Piccolo convegno in programma sabato 13 aprile dalle 10 alle 12 nella sala conferenze dei Bottini dell’Olio denominato non a caso “Aspettando Bimbimbici. Giornata di confronto sugli spostamenti casa –scuola”

La FIAB (Federazione Nazionale Ambiente e Bicicletta – https://fiabitalia.it/) organizza ogni anno da molto tempo l’iniziativa denominata Bimbimbici (https://fiabitalia.it/eventi/tutti-a-scuola-a-piedi-o-in-bici-2024/) una sorta di grande festa su due ruote, nel corso della quale in moltissime città grandi e piccole d’Italia famiglie e bambini vivono in piena sicurezza una giornata in libertà in bicicletta.

A Livorno questa manifestazione è stata organizzata per la prima volta lo scorso anno ed il successo di partecipazione è stato talmente importante da lasciare tutti piacevolmente stupiti; questo ci ha indotto a riflettere sul fatto che – forse – la città (in particolare le famiglie) è matura per una riflessione più strutturata e coinvolgente sul tema dell’uso della bicicletta nella vita quotidiana.

In quest’ottica la FIAB Livorno ha pensato di organizzare un piccolo convegno in programma sabato 13 aprile dalle 10 alle 12 nella sala conferenze dei Bottini dell’Olio denominato non a caso “Aspettando Bimbimbici. Giornata di confronto sugli spostamenti casa –scuola”.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Livorno, vorrebbe rappresentare un’occasione per riflettere sul tema della mobilità dolce nella vita quotidiana delle famiglie ed in particolare l’uso della bicicletta da parte dei bambini/ragazzi, dei genitori e del corpo insegnanti nei percorsi casa-scuola-casa. – con la vostra preziosa collaborazione e partecipazione –

Nel programma, che troverete in allegato all’articolo cliccando la clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo, oltre all’intervento conclusivo dell’Assessora Giovanna Cepparello sono previsti contributi di rappresentanti FIAB provinciale e nazionale, della Società Italiana di Pediatria e, soprattutto, le testimonianze dirette dei mobility manager degli istituti scolastici della città che hanno già avviato alcune esperienze in tal senso.

