Moda per la Pace, successo per la prima edizione del festival internazionale del fashion

Il Progetto ideato da Tatiana Tikhonova nasce dalla volontà di promuovere moda e musica internazionale nel nostro Bel Paese, diffondendo l’importante messaggio di Pace. L’evento ha visto designer venuti da Inghilterra, Lituania, Estonia, Israele sfilare con le proprie creazioni assieme a realtà Made in Italy anzi, Made in Livorno

Un grande successo nella giornata di sabato 15 giugno al Grand Hotel Palazzo di Livorno per la prima edizione del festival internazionale Moda per la Pace, evento svoltosi con il patrocinio del Comune di Livorno.

Fra una sfilata e l’altra le voci dei piccoli cantanti della scuola di Musica Incanto di Fabio Ceccanti. Molto importante il supporto organizzativo e collaborativo del co-presentatore Stefano Di Mauro che con la sua esperienza decennale nel campo della moda, ha dato un valore aggiunto assieme alla presentatrice Marina Regina.

Sono intervenuti anche illustri ospiti tra cui Antonio Giannelli presidente di Colors for Peace.

Un grazie va a tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’evento tra cui:

– Prima Classe Beauty salone di bellezza

– Maia Sevastian, Lucia Slein e Tatiana Caruntu

– Studio Mea di Melania Repetto, Lash maker

– La storica tabaccheria di piazza Roma

– Yogurteria Fiorirosa di Michele Gasparri

– Agenzia immobiliare Toscana One

– Tuscany Wellness SPA

– Ristorante L’amo Livorno,

– Elena Pochuyeva – agente tessile diplomata all’Istituto Moda Burgo di Milano

– ⁠TENUTA COCCAPANE

– Andrea Pistolesi, giovane imprenditore Livornese, titolare di LOVEBRAND, 1 Bikineria in Via F.lli Rosselli 3

– Silvia Favilla – Brand MORELLINA – Livorno

