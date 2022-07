Modigliani e la musica del suo tempo a Villa Henderson

Amedeo Modigliani, noto anche con i soprannomi di Modì e Dedo nacque a Livorno il 12 luglio del 1884 in una famiglia ebraica sefardita ed è stato un pittore e scultore celebre per i suoi sensuali nudi femminili e per i ritratti caratterizzati da volti stilizzati, colli affusolati e sguardo spesso assente.

Si formò in Italia, andando dalla Toscana a Venezia e passando per il Mezzogiorno, fino a quando non giunse a Parigi nel 1906. La città francese era all’epoca la capitale europea delle avanguardie artistiche e in Francia entrò in contatto con personaggi come Pablo Picasso, Maurice Utrillo, Max Jacob, Jacques Lipchitz, Chaïm Soutine e altri. In Francia conobbe anche la giovane pittrice Jeanne Hébuterne, destinata a divenire sua compagna di vita oltre che musa per alcuni dei suoi dipinti.

Artista bohémien, Modigliani non disdegnò certo il bere e l’uso di altre sostanze nocive, andando così a compromettere la sua instabile salute fisica già minata dalla tubercolosi, che infatti lo portò alla morte all’età di soli trentacinque anni, nel 1920 proprio all’apice del suo successo.

Per celebrare questo grande artista labronico, venerdì 22 luglio alle ore 21,30, nel suggestivo giardino dei Platani di Villa Henderson, sede del Museo di Storia Naturale (via Roma 234), la Compagnia Lirica Livornese propone una serata musicale dedicata ai musicisti e alla musica contemporanea alla sua vita, passando naturalmente da Mascagni e Puccini, artisti toscani come lui, alla musica del Varietà italiano e dei Cafè Chantant parigini propria degli anni della Bella Epoque.

Partecipano alla serata il soprano Bianca Barsanti, poliedrica interprete lirica, il baritono Michele Pierleoni, raffinato cantante, attento conoscitore dell’arte di Modigliani e presidente del Gruppo Labronico, il comico Matteo Micheli, la soubrette Paola Pacelli e il tenore Massimo Gentili accompagnati al pianoforte da Stefania Casu. Presenta la serata con l’interpretazione di alcuni brani significativi il brillante Franco Bocci.

Ingresso euro 10 – Prenotazioni e informazioni: 0586 266711 – 0586 266734.

Per prenotazioni chiamare : Lunedi – Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 13 – Martedì – Giovedì e Sabato dalle 9 alle 18 – Domenica – dalle 15 alle 18. Oppure inviare mail a: [email protected].

Biglietti disponibili la sera stessa dello spettacolo dalle ore 20.30 presso l’ingresso del museo. In caso di maltempo l’evento si svolgerà in Sala del Mare.

