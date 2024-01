Modigliani, oggi è il 104° anno senza di lui. “Non fu un livornese per sbaglio”

L'assessore alla Cultura Simone Lenzi: "Ricordiamo oggi la morte di Amedeo Modigliani. Finalmente Livorno può farlo dopo aver reso a questo artista straordinario l'onore che meritava e dopo aver ricordato al mondo che egli non fu un livornese per sbaglio, ma, al contrario, colui che incarnò al meglio la tradizione culturale della città, rendendola universale"

Ricorre oggi il 104esimo anniversario della scomparsa di Amedeo Modigliani, avvenuta a Parigi il 24 gennaio del 1920. L’Amministrazione comunale ricorda anche quest’anno il grande artista livornese, omaggiato nel 2020, in occasione del centenario della sua morte, con la grande mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse”, tenutasi al Museo della Città.

