Montenero, concerto in memoria di don Fedele e don Luigi

La serata inizierà con una cena al ristorante Conti a Montenero a partire dalle 19.30, dalla quale verranno proposte foto e testimonianze su i due parroci, da chi ha conosciuto in vita i due personaggi. L’evento musicale, diretto e coordinato dal maestro Sandro Mecarelli, con la partecipazione delle voci e strumentisti della Corale Don Fedele Luzi. Per prenotazioni telefonare allo 0586579021.

Particolarmente gradita la partecipazione anche di coloro che hanno conosciuto personalmente i due parroci, per un ulteriore contributo diretto in merito.

