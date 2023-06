Montenero. Festa di S. Giovanni con “In fondo alla salita per riprendersi la vita”

Si tratta di una famosa festa della tradizione di Montenero organizzata dall’Associazione Vivimontenero con il patrocinio del Comune di Livorno e della Misericordia di Montenero. Per molti anni questa festa è stata uno dei principali eventi dell’estate di Montenero, che ha visto la grande partecipazione e la collaborazione fattiva di molti abitanti di Montenero e dei gestori degli esercizi commerciali che servono il paese.

Come tutti tristemente ricordano Livorno all’alba del 10 settembre 2017 fu sconvolta dall’esondazione di numerosi corsi d’acqua, che provocarono otto vittime; anche Montenero fu sconvolta nell’anima e nel corpo vivo, e fu, proprio piazza delle Carrozze a divenire lo scenario di un dramma sconvolgente che ancora tutti ricordano. La necessità di mettere in sicurezza la piazza ha richiesto lunghi lavori, per fortuna ormai conclusi, che hanno reso impossibile per anni la riproposizione di questa festa così amata a ciò si aggiunga che le restrizioni legate alla pandemia di Covid 19 hanno impedito di poter celebrare la festa per altri lunghi anni caratterizzati dall’impossibilità frequentare in libertà i luoghi pubblici. Ecco perché Vivimontenero ha sentito il forte desiderio di interrompere il silenzio che ha caratterizzato la piazza in questi anni di sofferenza privata e collettiva, organizzando in pompa magna questa festa “In fondo alla salita per riprendersi la vita”, in quella Piazza negata da troppo tempo.

La festa si aprirà alle 18,30 con la fiaba per grandi e per piccini “La Principessa Triste” (Ass. Trabagai – Coop. Itinera), sarà poi la volta dei volontari della Misericordia di Montenero con i loro trattenimenti giocosi e l’acqua di San Giovanni. Sul palco, approntato per il concerto dei Genius, troverà spazio Il Poeta Montenerese Carlo Chionne che reciterà sue poesie che richiamano le forze della natura ed una dedicata alla rievocazione della tragica alluvione del 2017.

Montenero ha una squadra di calcio giovanile che si è fatta onore in questo campionato, quindi alle 22,00 ci sarà la premiazione dell U.S. Montenero Calcio per la vittoria del campionato e promozione in I cat. Lega Nazionale Dilettanti.

Alle ore 23 ci sarà l’ accensione del tradizionale Fuoco di San Giovanni a cura della Misericordia di Montenero, che in questo modo vuole rievocare l’antica tradizione montenerese che vedeva l’appiccar di piccoli fuochi nelle piazzette del paese, Le Casine, Savolano, che diventava luogo del vivere sociale dove con piccole cose poter far comunità.

Durante tutta la serata suoneranno I Genius and friend che annoverano nella loro formazione Stefano Lucarelli, batterista montenerese figlio Vasco Lucarelli illustre uomo di cultura e scrittore di svariati libri su Montenero, fra gli amici (friend) che suonano abitualmente durante i concerti di questo gruppo rock molto apprezzato dagli amanti della musica rock, Blues, R&B e Funky, ci sono altri monteneresi quali i fratelli Fabrizio e Carlo Orlandi nipoti di Beppe Orlandi che tutti conoscono per le sue fini opere vernacolari e Renzo Pacini sassofonista, amante della musica blues e scrittore, che porrà in vendita i suoi quattro romanzi a scopo benefico devolvendone i proventi all’organizzazione della festa. La piazza rimarrà chiusa al traffico dal pomeriggio del giorno della festa fino a mezzanotte per consentire lo svolgimento in sicurezza di tutte queste belle attività, ci saranno anche delle bancarelle e saranno aperti bar (Le Carrozze, Fratelli Bardi) e ristoranti che prepareranno un menù speciale “Il menù di San Giovanni”.

(La terrazza, La Bisteccheria, Lo Squalo, Pizza e Sfizi); è consigliata la prenotazione ai numeri riportati in locandina per ogni altra info: (348-4204844 Alberto).

