Montmartre Garibaldi: i nomi dei premiati. E la mostra sbarca da Extra Factory

Nella foto principale l'opera di Rotondi. Nella seconda immagine il quadro di Bargagliotti. Orario della Mostra: dal 22 al 29 settembre 2022 tutti i giorni dalle 18 alle 20 Per appuntamenti fuori orario: [email protected]

adesso arriva la mostra: giovedì 22 settembre alle 18.30 inaugurerà infatti l’esposizione delle opere realizzate in estemporanea. Nei locali di Extra Factory saranno presenti: Michael Rotondi (vincitore assoluto Premio Garibaldi con una mostra personale presso Extra Factory), Sergio Bargagliotti (premio Votazione Popolare), Antonella Lucchini (premio Mercato in Arte) e tutti gli artisti che hanno preso parte all'iniziativa

Sono stati tre giorni intensi nel pieno spirito labronico con l’estemporanea di Montmartre-Garibaldi: colore, sole, vento e spensieratezza con protagonisti gli artisti, i bambini, le famiglie, gli esperti ed anche semplici curiosi dell’Arte. Un week-end in cui abbiamo visto come sarebbe piacevole avere la piazza Garibaldi così viva per 365 giorni l’anno e adesso arriva la mostra: giovedì 22 settembre alle 18.30 inaugurerà infatti l’esposizione delle opere realizzate in estemporanea. Nei locali di Extra Factory saranno presenti: Michael Rotondi (vincitore assoluto Premio Garibaldi con una mostra personale presso Extra Factory), Sergio Bargagliotti (premio Votazione Popolare), Antonella Lucchini (premio Mercato in Arte), Domenico Fanelli (premio Love Pontino), la giovanissima Anna Bartolini (menzione speciale Uovo alla Pop), Davide Brogi, Paolo Cagli, Claudio Calvetti, Gabriella Coppetti, Francesco Del Forno, Daria Faggi, Giancarlo Landi, Olena Lepykh, Roberto Lorenzon, Fabio Orsolini, Tommaso Ricci, Iolanda Scotto Di Minico, Luis Sevilio, Ferruccio Tassinari e Barbara Visciano.

Tra gli artisti c’è ancora fermento perché la votazione online delle opere per attribuire il Premio Social è aperta fino a sabato 24 settembre: l’artista con maggior numero di preferenze (like e reazioni) sui social della pagina ufficiale di Facebook: Montmartre-Garibaldi solo andata – Premio Garibaldi e Instagram: premiogaribaldi riceverà un buono acquisto da 200euro spendibile in Arte(validità un anno) sul negozio online (e-shop) di extrafactory.it o direttamente sulle opere esposte in galleria.

L’annuncio dell’artista più votato/a avverrà domenica 25 settembre alle18.30 nei locali di Extra Factory in piazza della Repubblica a Livorno. A seguire l’estrazione del coupon della votazione Popolare che assegnerà il premio Extra Factory ad un/a fortunato/a del pubblico votante nei giorni della manifestazione (anche in questo caso un buono acquisto da 200euro spendibile in Arte (validità un anno) sul negozio online (E-SHOP) di extrafactory.it o direttamente sulle opere esposte in galleria.

Condividi: