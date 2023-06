(1) Allegati (1)

Montmartre-Garibaldi solo andata, via alla 2ª edizione dell’estemporanea di piazza Garibaldi

Animerà gli spazi di piazza Garibaldi dall’11 al 18 giugno con estemporanee, mercati del riuso, maratone fotografiche, esposizioni, intrattenimento e spettacoli anche per i più piccoli

di Giulia Bellaveglia

“Montmartre-Garibaldi solo andata” torna, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, per la sua seconda edizione. L’iniziativa, promossa da Comitato Pontino San Marco, Associazione Culturale Extra Factory, Associazione “La 12esima sedia” e Comune di Livorno, animerà gli spazi di piazza Garibaldi dall’11 al 18 giugno con estemporanee, mercati del riuso, maratone fotografiche, esposizioni, intrattenimento e spettacoli anche per i più piccoli (clicca qui per consultare il programma completo). “Un’edizione estesa ad una settimana – spiega Fabrizio Razzauti di Extra Factory – che abbiamo voluto mettere in piedi sempre con lo stesso scopo: invitare i cittadini e gli artisti a riappropriarsi di una parte storica della città, nella piazza più pittoresca e multietnica, attraverso la capacità di socializzazione dell’arte e della cultura. Volutamente abbiamo inserito il tutto anche nel giorno della Coppa Barontini, in modo che l’affluenza sia alta sia all’uno che all’altro evento”. Obiettivo della manifestazione è infatti quello di riqualificare l’area del quartiere Garibaldi, attraverso attività sociali e culturali, promuovendo l’arte come strumento per arginare e prevenire il degrado urbano. Un’idea che vuole anche valorizzare le tradizioni e scoprire nuovi potenziali talenti artistici. Un progetto insomma, che ha come ambizioso obiettivo, quello di fare della zona, un permanentemente luogo privo di delinquenza e punto di riferimento tra gli altri, del turismo in città. “Spesso – spiega Alessandra Carlesi, fondatrice del Comitato Pontino San Marco – le attività svolte in questa zona sono sempre molto rionali. Questa volta invece, abbiamo voluto creare qualcosa di più ampio respiro, aperto veramente a tutti i cittadini, affinché possano tornare a godere di questo bello spazio”. Le iscrizioni per artisti e fotografi possono essere effettuate online compilando l’apposito modulo sul sito ufficiale della manifestazione, in presenza fino a sabato 10 giugno negli spazi di Extra Factory durante l’orario di apertura della galleria o direttamente domenica 11 giugno dalle 8.30 alla Baracchina numero 20 di piazza Garibaldi. Per tutti i dettagli e le informazioni: [email protected].

