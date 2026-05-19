Montmartre–Garibaldi, successo per la quinta edizione tra arte e creatività urbana

Grande partecipazione di artisti, studenti e cittadini per l’edizione 2026 di “Montmartre–Garibaldi: solo andata”, che ha trasformato Piazza Garibaldi e il quartiere Pontino in un laboratorio diffuso di creatività, inclusione e valorizzazione del territorio tra estemporanee d’arte, mostre, musica e iniziative culturali

Montmartre–Garibaldi: solo andata”, manifestazione che dal 14 al 17 maggio 2026 ha trasformato Piazza Garibaldi e il quartiere Pontino in un grande laboratorio urbano dedicato all’arte, alla creatività e alla condivisione. Nata dal desiderio di restituire centralità culturale e sociale a uno dei quartieri storici più complessi e affascinanti della città, la manifestazione, organizzata dal Comitato Pontino San Marco in compartecipazione con il Comune di Livorno e con la collaborazione dell’Associazione teatrale La 12a Sedia ed Extra Factory, conferma anno dopo anno una crescita costante sia nel coinvolgimento di privati ed enti importanti, come Fondazione Trossi-Uberti e Fondazione Lepori, sia nella qualità artistica e nella partecipazione del pubblico. Particolarmente significativa è stata la risposta all’Estemporanea d’Arte dedicata al tema “La Zona Rossa”, che ha visto artisti e artiste confrontarsi con uno sguardo libero, critico e poetico sul quartiere Garibaldi. Complessivamente hanno partecipato 23 artisti nella sezione adulti e 16 studenti delle scuole superiori.

Gli artisti partecipanti

Per la sezione adulti hanno preso parte all’estemporanea: Laura Antonelli, Roberto Becherucci, Rossana Berti, Gabriella Bonaretti, Antonio Brugnoli, Luna Colombini, Susanna Corrieri, Anna Della Ragione, Margherita Dalle Vacche, Giuseppina Gallo, Eliana Lombardo, Paolo Lupi, Antonella Lucchini, Cinzia Mazzoni, Daniele Mini, Franco Mongatti, Cristina Benesperi, Laura Neri, Massimo Palamidessi, Matteo Pannocchia, Emanuela Puliti, Stefania Rinaldi e Stefano Zamblera. Grande entusiasmo anche per la nuova sezione dedicata agli studenti delle scuole superiori, una delle principali novità dell’edizione 2026. Hanno partecipato Alissia Anzellotti, Ambra Bartoli, Greta Brogi, Lara Cioce, Sara Filiberto, Giulia Fioretti, Marco Franchi, Alice Gambogi, Alessia Garzelli, Francesco Guidotti, Noemi Lanzillo, Victoria Loretti, Matilde Paoli, Luca Politi, Emma Santucci e Paolo Soldano.

La giuria

A valutare le opere è stata una giuria composta da figure autorevoli del panorama artistico e culturale: Antonella Capitanio, storica dell’arte; Maria Giulia Burresi, storica dell’arte ed ex direttrice del Museo Nazionale di San Matteo di Pisa; Ilario Luperini, già preside dell’Istituto Statale d’Arte di Pisa; Jacopo Suggi, storico e critico d’arte; Melania Vaiani, artista, con il coordinamento di Fabrizio Razzauti, presidente di Extra Factory.

I premi

Sezione scuole superiori

Il Premio Trossi-Uberti è stato assegnato ad Ambra Bartoli “per la capacità inventiva, compositiva e grafica che genera un forte impatto comunicativo”.

Il Terzo Premio Fondazione Lepori è andato a Sara Filiberto “per la qualità del gesto pittorico e per la capacità di reinterpretare un soggetto tradizionale attraverso una lettura contemporanea, sensibile e convincente”.

Il Secondo Premio Fondazione Lepori è stato assegnato a Marco Franchi “per le qualità pittoriche dimostrate e per l’originalità dell’ideazione, capaci di dare vita a un’elaborazione personale, efficace e di forte impatto visivo”.

Il Primo Premio Fondazione Lepori è andato a Lara Cioce “per il tratto affilato e fresco, unito a una costruzione visiva matura e convincente, capace di restituire un ritratto della piazza nella sua dimensione geografica, identitaria e contemporanea”.

Sezione adulti

La giuria ha attribuito una menzione speciale a Gabriella Bonaretti “per l’idea e la freschezza della composizione e dell’utilizzo del materiale da riciclo. La linea zona rossa è abbattuta da un messaggio di speranza”.

Il Premio della votazione popolare è stato assegnato a Laura Neri.

Roberto Becherucci ha vinto il Premio Piero Mochi “per la capacità di comunicare il tema assegnato attraverso l’energia evocativa e costruttiva del colore, restituendo con efficacia il carattere urbano, nella sua bellezza come nelle sue problematicità”.

Cinzia Mazzoni si è aggiudicata il Premio Extra Factory “per la capacità di sintesi con cui affronta il tema, lontano da soluzioni didascaliche, giocando con la pelle della piazza attraverso il segno grafico e la costruzione spaziale”.

Il Premio D’Alesio è stato assegnato a Matteo Pannocchia “per la capacità di intrecciare linguaggi tradizionali e dialogo contemporaneo, costruendo una sequenza visiva coerente e significativa, sostenuta da una notevole forza comunicativa”.

Un quartiere che partecipa

Il segnale forse più importante della riuscita della manifestazione è stato ancora una volta il coinvolgimento crescente del quartiere attraverso “Montmartre–Garibaldi diffuso”. Studi d’artista, librerie indipendenti, laboratori, locali, associazioni e attività commerciali hanno aperto le proprie porte ospitando mostre, open studio, concerti, installazioni, laboratori creativi per bambine e bambini, il set fotografico di Fucina Garibaldi, momenti di inclusione sociale, la performance degli storici “Santini Del Prete” e il partecipato omaggio all’artista livornese Angelo Froglia. Dalla galleria Extra agli atelier di artisti storici come Piero Mochi, passando per il laboratorio di incisione di Melania Vaiani, la libreria Barli-Carboncini, la Sezione Nautica Pontino San Marco, circoli, studi fotografici e botteghe storiche, Montmartre–Garibaldi continua così a crescere come esperienza collettiva capace di mettere in relazione arte, territorio e comunità.

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