Mostra Dante Alighieri sta come torre ferma, i nuovi appuntamenti per famiglie e scuole

Prossimi appuntamenti alla Biblioteca Stenone, Biblioteca di Villa Maria e Biblioteca dei Ragazzi. Partecipazione gratuita, prenotazione consigliata. INFO: 0586/894563, mail [email protected]

Mediagallery

Proseguono gli eventi legati alla mostra Dante Alighieri sta come torre ferma, inaugurata lo scorso 12 novembre alla Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi di Villa Fabbricotti e prorogata fino al 12 marzo. Realizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con la Cooperativa Itinera e grazie al contributo della Regione Toscana, la mostra è un omaggio al Sommo Poeta, in occasione dell’appena concluso 700° anniversario della sua morte. Il percorso, curato dalla Prof.ssa Elisa Squicciarini, racconta la storia dell’opera completa di Dante attraverso l’esposizione dei volumi antichi posseduti dalla Biblioteca, per alcuni dei quali sarà possibile conoscere la storia e le particolarità attraverso la lettura di didascalie. I prossimi appuntamenti si rivolgono sia alle famiglie che alle scuole e si svolgeranno presso la Biblioteca Stenone, la Biblioteca di Villa Maria e la Biblioteca dei Ragazzi con questo programma:

Appuntamenti per ragazzi

LUNEDI 7 FEBBRAIO

MERCOLEDI 9 FEBBRAIO

ore 16,30 -18.30

Biblioteca Stenone

DANTE ANIMATO: proiezione a tema con laboratorio per bambini di età 11-13.

Appuntamenti per giovani ed adulti

MARTEDI 8 FEBBRAIO ore 17,00

Biblioteca Villa Maria

I MARTEDI DI DANTE: proiezione a tema introdotta da una breve sintesi a cura delle bibliotecarie.

Appuntamenti per bambini e famiglie

SABATO 12 FEBBRAIO ORE 10,00

Biblioteca dei Ragazzi (Villa Fabbricotti):

LA MIA DIVINA COMMEDIA è dedicato a bambini di età 6-10: Dante e la Divina Commedia saranno presentati attraverso la lettura animata di alcune parti del Poema, per condurre i bambini in un viaggio ricco di immaginazione.

Incontri e laboratori per le scuole

Tutti i mercoledì mattina dal 9 febbraio al 9 marzo

Dante ANIMATO

Biblioteca Stenone

Tutte le scuole secondarie di primo grado interessate ad approfondire la conoscenza di Dante possono prenotare un laboratorio (2 h circa) presso la Biblioteca Stenone, in via Stenone. Di seguito i percorsi proposti che possono essere scelti dagli insegnanti

PROIEZIONE A TEMA CON LABORATORIO

Durata laboratorio: 3 ore

Il laboratorio prevede la proiezione di un film di animazione (durata 90 minuti circa) legato alle tematiche dantesche. In seguito a un breve confronto, i ragazzi e le ragazze saranno chiamati a partecipare a due attività pratiche.

LABORATORIO “GUARDIANI E MOSTRI”

Durata laboratorio: 2 ore

Il laboratorio prevede una prima parte teorica per introdurre ai ragazzi la scoperta delle creature che governano l’Inferno dantesco. A seguire gli studenti e le studentesse saranno invitati a realizzare la propria carta del mostro, inventato un loro guardiano

LABORATORIO “RACCONTA LA TUA COMMEDIA”

Durata laboratorio: 2 ore

Il laboratorio prevede la lettura di alcuni passi delle tre cantiche della Divina Commedia e la presentazione del kamishibai, “dramma di carta”, l’antico metodo giapponese per raccontare storie. A seguire, i ragazzi e le ragazze saranno invitati a realizzare delle tavole in A3 illustrando così i passi preferiti della Divina Commedia creando il loro personale Kamishibai.

LABORATORIO “DANTE INNAMORATO”

Durata laboratorio: 2 ore

Il laboratorio prevede, in seguito alla lettura di alcuni versi con Beatrice protagonista, la realizzazione del suo ritratto per come i ragazzi e le ragazze se la immaginano. Durante il laboratorio verranno fornite le regole base del ritratto.

La partecipazione ai laboratori e l’accesso alla visita guidata della mostra sono gratuiti. L’entrata sarà consentita esclusivamente all’utenza munita di Green Pass rafforzato.

Per partecipare alle iniziative si consiglia la prenotazione. Numeri utili:

Biblioteca dei Ragazzi Villa Fabbricotti: 0586/824524

Biblioteca Labronica Villa Fabbricotti 0586/824511

Biblioteca di Villa Maria: 0586/219265

Cooperativa Itinera 0586/894563

Biblioteca Stenone tel. 0586/440524 da lunedì a venerdì 16 alle 19 oppure inviare una mail a [email protected]