Mostra d’arte. Araldo Camici in “Bagliori di Infinito”

La Melograno Art Gallery è lieta di presentare la nuova personale di Araldo Camici dal titolo “Bagliori di infinito”. La mostra sarà inaugurata sabato 5 aprile, alla presenza dell’artista. Vernissage sabato 5 aprile alle ore 18.

Araldo Camici è un artista che ha saputo dare originalità al suo astrattismo, attraverso un linguaggio emozionale e lirico, lontano dalle rigide geometrie dell’astrattismo classico. La sua pittura non si limita a rappresentare il mondo esterno, ma si fa veicolo di un’esperienza interiore, che affonda le radici nei sentimenti, nelle emozioni e nei ricordi. Il colore diventa il vero protagonista del suo lavoro, un mezzo capace di trasmettere sensazioni profonde e di evocare mondi invisibili, dove ogni sfumatura cromatica racconta una storia senza parole.

L’astrattismo di Camici si distingue per la sua ricerca di una sintesi emotiva: non è mai un colore fine a se stesso, ma il risultato di un dialogo tra l’artista e la sua mente, tra il gesto e l’intuizione. La sua tecnica pittorica si sviluppa come un flusso spontaneo, dove ogni pennellata sembra guidata da un istinto irrefrenabile, ma sempre al servizio di un concetto più profondo. I suoi quadri, caratterizzati da composizioni armoniose e prive di simmetrie, trasmettono una sensazione di movimento, come se il colore stesso fosse in continua evoluzione, alla ricerca di una nuova forma di espressione.

Nel suo lavoro, il concetto di “colore” si fa quindi metafora di vita, un linguaggio universale capace di abbracciare ogni stato d’animo, dal più intenso al più delicato. Come afferma lo stesso Camici, il colore è il “mezzo magico” che permette all’artista di esprimere la sua anima, di svelare l’interiorità e di creare piccoli universi immaginati, che sembrano sospesi nel tempo.

Camici, da sempre affascinato dalla possibilità di trasformare il colore in una verità profonda, ha sviluppato una pittura che trascende il semplice atto estetico: la sua arte è un invito alla riflessione, alla contemplazione e, soprattutto, alla libertà espressiva. Ogni sua opera è un viaggio nell’inconscio, un’esplorazione che non ha paura di infrangere le convenzioni artistiche, pur rimanendo radicata in un’emozione autentica e sincera.

In questo senso, l’arte di Araldo Camici diventa un luogo dove il pensiero puro e l’emozione si incontrano, dove il colore racconta una storia che non è mai uguale a se stessa, ma sempre in grado di toccare nel profondo chi la osserva.

Orario:

10/12.30 e 16/20. Domenica e festivi 10/12.30 e 17/20.

Chiusi la mattina del lunedì.