Mostra dei presepi a Villa Rodocanacchi
Giuseppe Pera e Marco Solimano
Appuntamento sabato 20 e domenica 21 dicembre dalle ore 10 alle 16
Sabato 20 e domenica 21 dicembre il parco di Villa Rodocanacchi a Monterotondo aprirà le sue porte al pubblico per ospitare la Mostra dei Presepi promossa da Reset e visitabile dalle ore 10 alle 16. L’esposizione raccoglie presepi realizzati dalla sezione di Alta Sicurezza della Casa Circondariale “Le Sughere”, frutto di un percorso di creatività e impegno che unisce tradizione e valore sociale. Durante le due giornate sarà possibile partecipare a un momento conviviale che racconta la rinascita attraverso l’arte e il lavoro manuale. È prevista la possibilità di parcheggio all’interno della villa.
