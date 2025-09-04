Mostra e musica al Mercato Centrale

L’autunno comincia con la Buona Movida al Mercato Centrale. L’Osteria Alle Vettovaglie porta in tavola i sapori autentici della cucina toscana e, ogni sabato sera, propone un concerto dal vivo in collaborazione con Percorsi Musicali. Un appuntamento che unisce buon cibo, convivialità e musica di qualità nel cuore della città. Prosegue fino al 27 settembre la mostra fotografica di SASPI – Sandra Spighi Photo, ventisette scatti in grande formato che raccontano il mare come simbolo di libertà, femminilità ed energia.

Programma musicale

Sabato 6 settembre – ore 20:30

Suddenly Duo – Lucia Fiorentini (voce) e Francesco Carone (pianoforte)

Standard jazz, bossa nova e grandi classici italiani. Una serata intima che accompagna la cena con eleganza.

Sabato 13 settembre – ore 20:30

UP-SIDE Duet – Ilaria D’Auria (voce) e Francesco Menici (pianoforte)

Soul, funk e jazz rivisitati con energia. Un concerto che mescola classici e sorprese, sempre in stile “sottosopra”.

Sabato 20 settembre – ore 20:30

Apple Three – Beatles Cover Trio

Un tuffo nei mitici anni ’60 con le canzoni che hanno segnato intere generazioni.

L’evento rientra nel calendario di Livorno al Centro, il festival cittadino di arte, cultura e spettacolo che porta musica e performance in più punti della città, trasformando Livorno in un unico grande palcoscenico.

Sabato 27 settembre – ore 20:30

Luca Burgalassi – One Man Band

Folk, rock, country e blues. Con chitarra, armonica e voce, Burgalassi porta al Mercato la sua esperienza internazionale e i brani originali registrati tra Virginia e Italia.

Info e prenotazioni

Tel/WhatsApp: +39 347 7487020

www.allevettovaglie.com

Tutti gli eventi iniziano alle 20:30. Posti limitati, si consiglia la prenotazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©