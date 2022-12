Mostra Fotografica della fotografa naturalista Carla Biagioni

L’Associazione Click Art nel nuovo spazio espositivo adibito a galleria fotografica per tutti i fotografi che desiderano mettersi in mostra propone un nuovo evento che dimostra la volontà di dare vita a momenti di aggregazione e di scambi culturali. Fotografi emergenti o affermati potranno mettersi in mostra in questa nuova galleria per diffondere con il loro linguaggio fotografico arte, cultura, conoscenza a tutta la cittadinanza. In questa seconda vernissage vede alla ribalta la fotografa Carla Biagioni con “ Sguardi dalla natura”.

Fotografa apprezzata nel mondo della fotografia naturalistica vede le sue fotografie pubblicate su riviste nazionali del settore. La mostra si compone di 40 immagini di grande formato che raccontano la sua poetica. Carla Biagioni dopo alcuni anni di sperimentazioni fotografiche scopre la natura e il suo habitat in profondità. Gli abitanti di questo mondo divengono familiari e la macchina fotografica gli permette di fermare scene di vita sconosciute in un tu per tu di sguardi vicendevoli. Un gruppo di fenicotteri rosa nell’acqua si sentono osservati e improvvisano una danza per dare spettacolo della loro magnificenza, un tuffetto porta a spasso il suo piccolo protetto sotto le sue piume mentre un pigliamosche si mette in posa davanti all’obiettivo con l’aspetto baronesco dallo sguardo intenso . Insomma un mondo a tanti sconosciuto presente anche nei giardini di casa ma impossibile da osservare da vicino e le fotografie nei Carla Biagioni ci permettono di entrare in quel mondo pieno di tenerezze, armonia e colori, storie e comportamenti. Con quello sguardo che arriva dalla natura, guida lo spettatore ad osservarne la sua nudità ed essenzialità.

In un viaggio esterno ed interno a noi stessi ci fa cogliere tutta la meraviglia della natura insegnando all’uomo ad ascoltare.

La mostra è corredata di piccoli allestimenti che illustrano i mezzi e gli strumenti del fotografo naturalista. Durante il periodo espositivo le scuole primarie del quartiere potranno effettuare visite guidate.

Opening sabato10 dicembre 2022 ore 16:00. Associazione Click Art via De Sanctis, 34 Livorno.

La mostra fotografica di Carla Biagioni sarà visitabile: domenica 11 – giovedì 15 – venerdì 16 – sabato 17 dalle ore 16:00 alle 19:30. Per altri giorni su appuntamento tel. 339.2221944 -347.0346412

Curatrice: Ingrid Peckmann – Stampe: Fotoevolution. Editing: Luigi Angelica – Video e Comunicazione: Caterina Angelica.

INFO: 3392221944 www.associazioneclickart.it

