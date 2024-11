Mostra fotografica di Jacopo Barsotti “Note Visive. I grandi del Rock”

Evento speciale giovedì 5 dicembre da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23. Alle 18 sarà inaugurata la mostra fotografica di Jacopo Barsotti “Note Visive. I grandi del Rock”, un’occasione da non perdere per chi ama l’arte e la musica. Saranno esposte, per tutto il periodo natalizio, trenta foto di personaggi del jazz, del blues, del rock, come Cab Calloway, Bob Dylan, Amy Winehouse, Patti Smith, David Byrne, Lou Reed, B.B.King, i Rolling Stones e tanti altri. Le foto sono riunite in un catalogo che sarà possibile acquistare presso Symphony.

“Guardo una persona negli occhi, entro nel suo mondo e con rispetto le rubo l’anima”. A Jacopo Barsotti non interessa semplicemente fotografare; il suo obiettivo è dare corpo all’emozione alla personalità e a tutto il non detto di chi gli sta davanti siano essi artisti, sportivi, politici, modelle ma anche operai in lotta incatenati ai cancelli delle fabbriche, ma anche oggetti e cronaca nera. Ritratti che dal 1989 a oggi, testimoniano il nostro tempo, ma anche la sensibilità e l’esperienza di chi sa coglierne l’essenza.

Jacopo Barsotti è nato a Milano e da pochi mesi si è trasferito a Livorno. Diplomato in comunicazione visive presso Itsos Milano Barsotti ha lavorato e lavora presso importanti Agenzie fotografiche.

INFO: Symphony piazza Cavour, 23, 0586 1754832 – 37111449537 – [email protected]

