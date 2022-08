Mostra Gilardi. Sabato 27 agosto visita guidata con “incursione” musicale del Signor G.

Sabato 27 agosto, dalle 18:30 alle 20:00, la Coop. Itinera in collaborazione con Il Comune di Livorno e le cooperative Agave e Culture, propone la seconda serata speciale all'insegna della musica e dell'arte contemporanea: la visita guidata alla mostra Piero Gilardi. Tutto ciò che è, è nella natura

Proseguono le proposte estive in programma al Museo della Città. Sabato 27 agosto, dalle 18:30 alle 20:00, la Coop. Itinera in collaborazione con Il Comune di Livorno e le cooperative Agave e Culture, propone la seconda serata speciale all’insegna della musica e dell’arte contemporanea: la visita guidata alla mostra Piero Gilardi. Tutto ciò che è, è nella natura verrà accompagnata da una nuova incursione musicale a cura del Signor G. con sonorità dagli anni Sessanta, quando Gilardi concepì i primi tappeti natura, per proseguire sino ai giorni nostri, in un percorso che affianca le note alle iconiche nature morte in poliuretano espanso. Chiuderà la serata un fresco aperitivo ad un prezzo speciale servito al bar del Museo, Bottini Fusion.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ATTIVITA’

Visita guidata mostra Gilardi + dj set Signor G. + aperitivo

per chi giovani e adulti

quando sabato 27 agosto ore 18:30 – 20:00

costo 2 € a partecipante (visita guidata e dj set) +

biglietto di ingresso in mostra (intero 4 €; ridotto 2 €) + 5 € aperitivo (mostrando il gettone da ritirare presso la biglietteria del Museo) prenotazione anticipata obbligatoria.

Visite guidate a orario fisso mostre Vespucci e Gilardi

per chi giovani e adulti

quando sabato e domenica, Vespucci ore 20:00; Gilardi h 21:00

costo 2 € a partecipante per mostra + biglietto di ingresso

Vespucci (intero 5 €; ridotto 3 €)

Gilardi (intero 4 €; ridotto 2 €)

cumulativo mostre Vespucci + Gilardi 8 €

prenotazione consigliata

Orari Museo della Città – Mostre Vespucci e Gilardi

– da martedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00 (ultimo ingresso ore 19:30)

– sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 22:00 (ultimo ingresso ore 21:30)

– lunedì chiuso

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Museo della Città – Piazza del Luogo Pio, 19

0586 824551

[email protected]

[email protected]

Condividi: