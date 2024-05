Mostra mercato del vinile a Eden da venerdì 24 a domenica 26 maggio

Adriano Tramonti di Fondazione Lem e Francesco Tonarini del Surfer Joe

Ultimo evento a Eden alla Terrazza Mascagni con la Mostra mercato del vinile. Ingresso gratuito. Il Surfer Joe organizzerà dei concerti nel pomeriggio e nella serata dei tre giorni di evento

L’Eden alla Terrazza Mascagni si avvia a conclusione con la Mostra mercato del vinile che si terrà all’interno della tensostruttura di 800 metri quadrati allestita da Fondazione LEM venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio. L’iniziativa è stata presentata il 20 maggio: presenti Adriano Tramonti, referente organizzazione eventi di Fondazione LEM, Fabrizio Berti dell’associazione Il popolo del blues organizzatrice dell’evento e da Francesco Tonarini di Surfer Joe. Afferma Fabrizio Berti: “La mostra presenterà moltissimi pezzi importanti, primi fra tutti quelli legati alla musica blues e al progressive italiano: un mondo sommerso ma molto vitale. Nel contesto della mostra mercato abbiamo previsto l’organizzazione di DJ Set. Stiamo anche lavorando per portare una sorpresa musicale”. Aggiunge Francesco Tonarini del Surfer Joe: “Con quest’ultimo evento chiudiamo il cerchio intorno al mondo delle famiglie e dei più piccoli, offrendo loro la possibilità di poter toccare con mano la musica e mostrando loro che non si tratta solo di qualcosa di etereo ma di anche contenuto in quelli che un tempo erano i supporti per eccellenza: i vinili. Questi stanno già tornando in auge come trend, ma con la nostra iniziativa contiamo anche di comunicare ai più giovani tutta la bellezza di quelli che erano veri e propri rituali collegati a questo mondo”. Chiude Adriano Tramonti: “Quello che più ci piace di questa prima edizione dell’Eden alla Terrazza Mascagni è che gli eventi organizzati stanno richiamando situazioni informali che, in armonia con quanto presentato da noi, si è collocato a fianco della nostra proposta. Si tratta di una riprova che quanto organizzato è effettivamente di richiamo”. Il Surfer Joe organizzerà dei concerti nel pomeriggio e nella serata dei tre giorni di evento. Di seguito gli appuntamenti.

Venerdì ore 18:30: B-Folks

Sabato ore 18:30: Trenchtown Train – Sabato 22:30: Los Fuocos + Gransoda

Domenica 18:30: The Devils – Domenica 22:30: Open Mic (Rassegna di cantautori)

Il Popolo del Blues nasce nel 1995 come programma radiofonico su Controradio da un’idea di Ernesto De Pascale, giornalista musicale, conduttore radiofonico, voce storica di Rai stereonotte. La richiesta di informazioni da parte degli appassionati del settore ha portato alla pubblicazione prima di un foglio d’informazione, e poi di una vera e propria rivista cartacea evoluta in digitale www.ilpopolodelblues.com. Questa è diventata in breve tempo punto di riferimento per recensioni discografiche, concerti, libri, interviste, video e notizie. Importante è stata anche l’attività dell’omonima etichetta con regolare produzione di cd, vinili e supporti digitali. Di pari passo Il Popolo del blues si è segnalato per il lavoro di promozione ed ufficio stampa fra i quali Premio Ciampi di Livorno e lo storico Porretta soul Festival. Costituitasi l’omonima associazione, l’interesse per i vecchi dischi in vinile, compact disc, riviste, poster e locandine si trasforma in un lavoro di coordinamento di eventi dedicati alla vendita e scambio di materiali provenienti da collezionisti, selezionati fra i migliori appassionati del settore”.

