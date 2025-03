Mostra personale di Cinzia Mazzoni Alle Vettovaglie

L’arte incontra il gusto nel cuore del Mercato Centrale di Livorno. Dopo il successo della mostra di Sergio Bargagliotti, vincitore del Premio Rotonda 2024, l'Osteria Alle Vettovaglie prosegue il suo percorso di contaminazione tra cultura ed enogastronomia con una nuova esposizione artistica

L’arte incontra il gusto nel cuore del Mercato Centrale di Livorno. Dopo il successo della mostra di Sergio Bargagliotti, vincitore del Premio Rotonda 2024, l’Osteria Alle Vettovaglie prosegue il suo percorso di contaminazione tra cultura ed enogastronomia con una nuova esposizione artistica.

Dal 29 marzo al 30 maggio 2025

Osteria Alle Vettovaglie – Mercato Centrale di Livorno

Vernissage: sabato 28 marzo ore 19:00

L’Artista Cinzia Mazzoni

Nata a Livorno, Cinzia Mazzoni si diploma presso l’Istituto Statale di Moda e Costume Tornabuoni di Firenze, avviando la sua carriera come sarta teatrale nei prestigiosi Teatro Goldoni di Livorno e Torre del Lago Puccini. La sua svolta artistica arriva con la realizzazione di 40 dipinti sui kimono dei coristi per l’opera “Madama Butterfly”, esperienza che accende in lei la passione per la pittura.Nel 2009 espone la sua prima personale a Livorno durante Effetto Venezia, per poi partecipare a numerose mostre e concorsi artistici in tutta Italia, tra cui Padova, Massa, Genova (Museo del Mare) e il Premio Rotonda di Livorno, ottenendo importanti riconoscimenti.Nel 2020 contribuisce alla decorazione del reparto oncoematologico pediatrico dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa. Nel 2024 vince il concorso “Dipingiamo la Lavanda” a Santa Luce (PI) e il Premio FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) per l’opera più votata dal pubblico, entrando di diritto a far parte della nota Associazione. Inoltre, si classifica finalista nel Concorso Internazionale di Illustrazione per i Diritti dei Bambini.

La Mostra “Pure Imagination”

L’esposizione presenta opere recenti dell’artista, accomunate dal filo conduttore della fantasia e della creatività. Il titolo “Pure Imagination” celebra il suo universo artistico fatto di colori, emozioni e suggestioni oniriche, offrendo ai visitatori un viaggio immersivo tra sogno e realtà.

Un’esperienza multisensoriale: arte, buon cibo e ottimo vino

L’Osteria Alle Vettovaglie, da sempre attenta alla valorizzazione dell’arte e della cultura, invita il pubblico a vivere un’esperienza unica, dove pittura ed enogastronomia si incontrano in una cornice suggestiva.

Dopo il vernissage del 29 marzo, sarà possibile trattenersi a cena con menu alla carta. Per informazioni e prenotazioni: 3477487020 (anche via WhatsApp).

Condividi:

Riproduzione riservata ©