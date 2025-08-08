Mostra Siviero: un’estate di racconti, incontri alla scoperta dell’“007 dell’arte”

La mostra dedicata a Rodolfo Siviero, il celebre “007 dell’arte” che dedicò la sua vita al recupero delle opere trafugate durante la Seconda Guerra Mondiale, si arricchisce di un calendario di visite guidate ed eventi speciali per tutto il mese di agosto per vivere la storia da protagonisti. Serate sotto le stelle, passeggiate nel cuore del borgo, giochi a punti tra i dettagli delle opere e narrazioni teatrali faranno rivivere le avventure di un uomo che ha trasformato il coraggio e la passione per l’arte in una missione di vita.

A cura del Comune di Bibbona e coop Itinera

Dove: Centro Esposistivo – Palazzo Comune Vecchio Bibbona

Visite guidate

Un viaggio nella vita e nelle imprese di Siviero, raccontato tra opere, aneddoti e retroscena.

Sabato 9 agosto – ore 21:30

Sabato 16 agosto – ore 21:30

Sabato 23 agosto – ore 19:00

Sabato 30 agosto – ore 19:00

Eventi speciali

Domenica 10 agosto – ore 19:00

“Rodolfo Siviero: una vita da raccontare”

Narrazione teatrale a cura di Francesca Denora: la vita di Siviero come un romanzo d’avventura, tra intrighi, missioni e arte salvata.

Domenica 17 agosto – ore 21:30

Sotto le stelle con Siviero

Passeggiata narrata con approfondimento sulla storia e sul concetto di collezionismo. Un’esperienza che unisce la scoperta del centro storico di Bibbona con una riflessione sull’importanza di collezionare, conservare e tramandare il patrimonio culturale, prendendo spunto dalla figura di Siviero.

Target: per tutti

Durata: 1h 30min

Domenica 24 agosto – ore 19:00

Occhio al dettaglio

Un percorso partecipato in mostra: il pubblico diventa protagonista in un avvincente gioco a punti (quiz) per scoprire dettagli nascosti, smascherare errori e svelare legami tra opere e contesto storico.

Target: per tutti

Durata: 1h 30min

Domenica 31 agosto – ore 21:30

L’arte restituita

Visita teatralizzata a cura di Francesca Denora: un attore-guida condurrà il pubblico alla scoperta della straordinaria storia di Siviero, trasformando la mostra in un palcoscenico vivo dove arte e teatro si intrecciano in un racconto immersivo.

Domenica 7 settembre – ore 18:30

A proposito di Siviero per approfondire il personaggio e il suo lascito culturale

Incontro con Elena Pianea, Direttrice – Regione Toscana, Direzione beni, istituzioni, attività culturali e sport

Gabriele Mazzi, conservatore – Regione Toscana, Casa Museo Rodolfo Siviero

Livia Pecchia; Massimo Sarperi – esperti di storia locale

Perché partecipare

Ogni appuntamento è pensato per far scoprire Siviero da prospettive diverse: tra il fascino della storia e la magia della notte, tra il gioco e la riflessione, tra il teatro e il racconto. Un programma per tutti, che trasforma la visita in un’esperienza da ricordare.

Info e prenotazioni:

coop Itinera 0586 894563

info: 3887906295

