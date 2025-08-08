Mostra Siviero: un’estate di racconti, incontri alla scoperta dell’“007 dell’arte”
La mostra dedicata a Rodolfo Siviero, il celebre “007 dell’arte” che dedicò la sua vita al recupero delle opere trafugate durante la Seconda Guerra Mondiale, si arricchisce di un calendario di visite guidate ed eventi speciali per tutto il mese di agosto per vivere la storia da protagonisti. Serate sotto le stelle, passeggiate nel cuore del borgo, giochi a punti tra i dettagli delle opere e narrazioni teatrali faranno rivivere le avventure di un uomo che ha trasformato il coraggio e la passione per l’arte in una missione di vita.
A cura del Comune di Bibbona e coop Itinera
Dove: Centro Esposistivo – Palazzo Comune Vecchio Bibbona
Visite guidate
Un viaggio nella vita e nelle imprese di Siviero, raccontato tra opere, aneddoti e retroscena.
Sabato 9 agosto – ore 21:30
Sabato 16 agosto – ore 21:30
Sabato 23 agosto – ore 19:00
Sabato 30 agosto – ore 19:00
Eventi speciali
Domenica 10 agosto – ore 19:00
“Rodolfo Siviero: una vita da raccontare”
Narrazione teatrale a cura di Francesca Denora: la vita di Siviero come un romanzo d’avventura, tra intrighi, missioni e arte salvata.
Domenica 17 agosto – ore 21:30
Sotto le stelle con Siviero
Passeggiata narrata con approfondimento sulla storia e sul concetto di collezionismo. Un’esperienza che unisce la scoperta del centro storico di Bibbona con una riflessione sull’importanza di collezionare, conservare e tramandare il patrimonio culturale, prendendo spunto dalla figura di Siviero.
Target: per tutti
Durata: 1h 30min
Domenica 24 agosto – ore 19:00
Occhio al dettaglio
Un percorso partecipato in mostra: il pubblico diventa protagonista in un avvincente gioco a punti (quiz) per scoprire dettagli nascosti, smascherare errori e svelare legami tra opere e contesto storico.
Target: per tutti
Durata: 1h 30min
Domenica 31 agosto – ore 21:30
L’arte restituita
Visita teatralizzata a cura di Francesca Denora: un attore-guida condurrà il pubblico alla scoperta della straordinaria storia di Siviero, trasformando la mostra in un palcoscenico vivo dove arte e teatro si intrecciano in un racconto immersivo.
Domenica 7 settembre – ore 18:30
A proposito di Siviero per approfondire il personaggio e il suo lascito culturale
Incontro con Elena Pianea, Direttrice – Regione Toscana, Direzione beni, istituzioni, attività culturali e sport
Gabriele Mazzi, conservatore – Regione Toscana, Casa Museo Rodolfo Siviero
Livia Pecchia; Massimo Sarperi – esperti di storia locale
Perché partecipare
Ogni appuntamento è pensato per far scoprire Siviero da prospettive diverse: tra il fascino della storia e la magia della notte, tra il gioco e la riflessione, tra il teatro e il racconto. Un programma per tutti, che trasforma la visita in un’esperienza da ricordare.
Info e prenotazioni:
coop Itinera 0586 894563
info: 3887906295
