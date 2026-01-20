Mostra “Symbiosi – Il Mare”. Arte, fotografia, danza e sostenibilità

Dal 24 gennaio al 7 febbraio 2026, Extra Factory ospita SYMBIOSI – Il Mare, progetto espositivo multidisciplinare che indaga il rapporto profondo e fragile tra essere umano e natura attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea

Dal 24 gennaio al 7 febbraio 2026, Extra Factory ospita SYMBIOSI – Il Mare, progetto espositivo multidisciplinare che indaga il rapporto profondo e fragile tra essere umano e natura attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea.

La mostra, a cura di arts4all Associazione Interculturale, è il risultato di un lavoro corale che unisce fotografia, danza, costume e body art in un’unica narrazione visiva dedicata all’ecosistema marino, alla sua bellezza e alla sua vulnerabilità.

SYMBIOSI – Il Mare nasce come progetto artistico collettivo, ideato da Eva Kosa, e sviluppato da un team multidisciplinare in cui le singole competenze dialogano e si fondono.

La fotografia di Paolo Bonciani, specializzato in danza, diventa il punto di convergenza di linguaggi diversi: il movimento dei corpi, la costruzione del costume, il segno della body art e la visione scenica si incontrano per dare vita a immagini evocative e potenti.

I corpi delle danzatrici – provenienti dalla Scuola di Danza DEA – si trasformano in creature sottomarine, figure ibride e sospese che evocano fondali, correnti, metamorfosi. Il gesto diventa flusso, la posa diventa racconto, l’immagine fotografica si fa strumento poetico e politico allo stesso tempo.

Fondamentale nel progetto è il contributo degli altri linguaggi artistici coinvolti:

i costumi di Aurora Bresci, realizzati per circa l’85% con materiali di recupero, e la body art di Martina Tamberi trasformano materiali di scarto – plastica, reti, residui – in elementi narrativi e simbolici.

Il costume diventa così materia viva, memoria del danno ambientale ma anche possibilità di riscatto. La sostenibilità non è solo tema, ma pratica concreta e visibile, parte integrante del processo creativo. Il pubblico troverà fotografie di grande impatto emotivo, frutto di un lavoro collettivo e performativo oltre aiostumi artistici sostenibili realizzati con materiali di recupero. Un percorso visivo che riflette sul delicato equilibrio tra uomo e ambiente. Una poetica sottomarina sospesa tra immaginazione, denuncia e consapevolezza. Un racconto immersivo che unisce estetica e responsabilità ambientale Il progetto si inserisce all’interno della rassegna Arte & Natura, seconda edizione, promossa da arts4all Associazione Interculturale, realtà culturale fondata da Eva Kosa e attiva da anni nella valorizzazione dell’arte come strumento di dialogo, inclusione e educazione alla sostenibilità ambientale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©