Mostri Sacri, i cori del maestro Grasso chiudono il festival con un omaggio a Sanremo

Appuntamento per domenica 3 marzo a partire dalle 16 in poi per l'ultimo appuntamento di Mostri Sacri al The Cage Theatre, in via del Vecchio Lazzeretto. Il maestro Cristiano Grasso: "Le mie due corali si cimenteranno su di una sfida a colpi di canzoni sanremesi. Non mancate!"

Finale di festival al The Cage (via del Vecchio Lazzeretto) con la grande festa di chiusura di Mostri Sacri Festival. Le corali Springtime e Monday Girls dirette dal maestro Cristiano Grasso si cimenteranno in una sfida a colpi di canzoni sanremesi. Prima di loro gli aretini Flame Parade canteranno Gino Paoli, la livornese Lucia Fiorentini canterà Fabio Concato, accompagnata al piano da Francesco Carone, mentre Andrea Mignone omaggerà Pino Daniele e Ilaria il cantautore Enzo Carella. L’appuntamento in musica è in programma dalle 16 fino alle 20, i biglietti sono disponibili su TicketSms al costo di 10 euro.

“Il cartellone è stato davvero fantastico e ritrovarsi invitati ed head-liners della giornata finale è davvero emozionante – spiega il maestro Grasso – Programma che noi portiamo sul palco dei Mostri Sacri è stato commissionato pensando ad un omaggio al mostro sacro per eccellenza: il festival della musica italiana. Tutto questo ci è stato chiesto anche in virtù del fatto che Sanremo ha un approccio popolare e racchiude sotto lo stesso minimo comune denominatore milioni di persone e il coro nella sua accezione è di per sé è la massima espressione popolare. Suoneremo nell’ultima parte della giornata, dalle 19 a chiusura che sarà intorno alle 20. Il concerto sarà condotto come una vera e propria battaglia in musica con tanto di applausometro, in pieno stile televisivo anni ’80. A sfidarsi saranno 10 canzoni sanremesi che abbiamo preparato in questi mesi: Fiorella Mannoia (Quello che le donne non dicono) – Tazenda (Spunta la luna dal monte), Nada (Ma che freddo fa) – Vasco Rossi (Vita spericolata), Loretta Goggi (Maledetta primavera) – Gabbani (Viceversa), Modugno (Volare) – Morandi-Ruggeri-Tozzi (Si può dare di più), Marcella Bella (Montagne verdi) – Gragnani (Destinazione Paradiso). Tutto chiaramente in versione corale con il Coro SpringTime e Monday Girls.”E poi possono mancare i super-ospiti internazionali? Assolutamente no e sono top secret. Sarà un concerto da cantare, ballare, con un pizzico di ironia e spensieratezza. Siamo nel pieno della nostra stagione artistica iniziata a dicembre con tutti i concerti natalizi – spiega il deus ex machina dei due cori, Cristiano Grasso – ed è stato un onore accettare questo invito che giunge dopo alcune esperienze fuori Livorno e dopo la bellissima esibizione di Perché il Goldoni è il Goldoni che, per il terzo anno, ci ha visto protagonisti alle spalle dei cantanti in gara. Per le due corali è tutto molto impegnativo, visto il serrato ritmo di impegni, ma sicuramente molto stimolante”.

Nato con l’intento di omaggiare i grandi artisti della tradizione della musica italiana, il festival ha ospitato in tre settimane oltre 40 tra musicisti, artisti, cantanti e cantautori. L’evento, imperdibile per tutti gli appassionati della vastissima produzione musicale e artistica italiana, ha registrato grandi numeri e tantissima partecipazione: la delicata dedica, piena di amore e gratitudine verso tutti gli artisti che hanno reso grande la canzone italiana si è rivelata un grande successo e la location del The Cage si è rivelata azzeccatissima. Per l’ultima domenica gli spettatori potranno fare un viaggio nel tempo in cui sarà possibile riascoltare le nostre canzoni del cuore, passeggiare tra gli stand di oggettistica vintage selezionati da Mangiadischi, concedersi un’ottima birra sulle note di una playlist studiata ad hoc tra un concerto e l’altro. Non mancheranno, poi, le proiezioni video dei live di alcuni di questi veri e propri “mostri sacri” della musica italiana. Come ogni domenica sarà possibile assistere alla Mostra dei Mostri allestita nel piccolo foyer del The Cage, con le opere di due artiste care al festival: Margherita Tramutoli, in arte La Tram, e Valentina Restivo.

Saranno presenti gli stand di: Magic Rainbow (abbigliamento vintage ‘80 e ‘90), Officine Vinile (dischi, vinili, musica), Barbara Stampe (stampe vintage), Sergio Corti (dischi, vinili, musica), Simona Gala Baronti (illustrazioni, textile design), Evol Vintage (abbigliamento vintage), Heka Macrame (gioielli artigianali), Cacciucco Records (dischi, vinili, musica), Old School Vintage (abbigliamento e accessori vintage), Fabio Acetone (dischi, vinili, musica), Emporium 1947 (abbigliamento vintage, oggetti d’epoca), Tittaioli Vintage (abbigliamento e accessori vintage).

Mostri Sacri Festival è un evento organizzato in collaborazione con The Cage, Ex Wide e da Mangiadischi Aps, l’associazione nata l’8 gennaio 2024 con l’intento di creare eventi culturali, rassegne, workshop che ha costituito l’etichetta discografica Mangiadischi Label.

Per info instagram.com/mostrisacrifestival e facebook.com/mostrisacrifestival

