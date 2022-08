Moto-incontro di beneficenza “Una birra per Jo”

Moto-incontro di beneficenza per aiutare la Piccola Jo a volare in America per operarsi alla gamba per poter camminare come tutti i bambini

Moto-incontro di beneficenza per aiutare la Piccola Jo a volare in America per operarsi alla gamba per poter camminare come tutti i bambini. L’appuntamento è alle 17,30 di sabato 27 agosto al Birrificio Clandestino di via Cimarosa 37/39. Alle 18,30 via al motogiro per Livorno per poi ritrovarsi a bere una buona birra in previsione di una serata da non perdere con Graziano Salvadori e Gianluca Calandrino. Invito aperto a tutti, anche a coloro che non hanno una moto.

Per maggiori info sulla Piccola Jo consultare la pagina facebook “I sogni di Jo”.

Condividi: