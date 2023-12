“Movie Magic”, la magia della musica dei film con i “The Joyful Gospel Ensamble”

Le più belle pagine musicali dei film, reinterpretate con il ritmo e la passione dei Joyful. Questa è la proposta del “The Joyful Gospel Ensemble”, che venerdì 15 dicembre alle 21 ospiterà lo spettacolo “Movie Magic!”

Sul palco gli oltre 50 coristi e cantanti solisti diretti da Riccardo Pagni, che daranno vita a un repertorio ricco e vario, che spazia da “The Blues Brothers” a “Sing”, da “Armageddon” a “Sister Act”, da “Hair a Skyfall” e molti altri. La serata vedrà la presenza anche alcuni ospiti, tra cui la scuola di danza Dea, che si esibirà in coreografie originali create per l’occasione ed altri artisti che eseguiranno brani tratti da “Cats”, “Cabaret”, “New York New York”, “Endless Love”, “C’era una volta il West” ed altri. Particolarmente significativo sarà il momento dedicato al piccolo coro “I Joyfullini”, diretto da Irene Pancaccini, che canterà due canzoni tratte dalla cinematografia Disney.

“Movie Magic!” è uno spettacolo unico ed emozionante, che saprà trasmettere al pubblico l’energia positiva e la gioia tipiche delle sonorità legate al repertorio del Joyful Gospel Ensemble. Un’occasione da non perdere per gli appassionati di musica e di cinema e per gli amici che non vorranno perdersi questo nuovo spettacolo dei Joyful.

Ed anche un momento importante legato alla solidarietà. Il Ricavato dello spettacolo sarà devoluto ad Aircs (Associazione Italiana Ricerca Colangite Sclerosante), nata per cercare di dare una cura a chi è affetto da questa malattia rara.

Ingresso: Posto unico numerato 12 euro. Prevendita al botteghino del Teatro Goldoni nei seguenti giorni ed orari: martedì e giovedì ore 10-13. mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30-19.30 Informazioni Biglietteria: Tel. 0586/204290

Possibilità di acquisto on line su www.ticketone.it

