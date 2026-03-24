Mr. Baldocci al Teatro Enzina Conte del Vertigo
Sabato 28 alle 21 e domenica 29 alle 17 (ora legale) al Vertigo, una prima nazionale: il titolo è Mr Baldocci che è il cognome del protagonista Gabriele Baldocci, livornese d.o.c. che fu appunto allievo della scuola Enzina Conte del Vertigo
Sabato 28 alle 21 e domenica 29 alle 17 (ora legale) al Vertigo, una prima nazionale: il titolo è Mr Baldocci che è il cognome del protagonista Gabriele Baldocci, livornese d.o.c. che fu appunto allievo della scuola Enzina Conte del Vertigo, ma contemporaneamente studiava assiduamente il pianoforte fino a diventare un concertista di livello internazionale, insegnante di pianoforte in vari conservatori e scuole di musica europei. Gabriele ha scelto Livorno per il suo debutto italiano e appunto il Teatro Vertigo, dove ha studiato recitazione, dopo aver debuttato al London College of Music ed al Wanstead Fringe Festival di Londra.
Mr Baldocci è uno spettacolo di teatro musicale per attore-pianista, segreteria telefonica, stereo e oggetti scenici, al confine tra musica, teatro e filosofia. Concepito e firmato dal compositore Simone Spagnolo, ed ispirato e interpretato dal pianista livornese di fama internazionale Gabriele Baldocci, Al centro dello spettacolo c’è un personaggio alla ricerca della propria identità, che emerge gradualmente attraverso ricordi frammentati, messaggi enigmatici e citazioni musicali manipolate, provenienti tanto dal repertorio classico quanto da quello pop: da Beethoven a Freddie Mercury, da Stravinsky al jazz. In questo mondo frammentato e incerto, l’identità appare instabile e molteplice, offrendo una metafora della realtà post-vera in cui viviamo.
A cavallo tra concerto, teatro e gioco esistenziale, Mr Baldocci propone una visione interdisciplinare del performer, che intreccia esecuzione pianistica, gesti scenici e improvvisazione. Allo stesso tempo, partitura e testi trasformano citazioni di ogni genere, presentando il protagonista come simbolo di verità alternative.
Un’opera assolutamente originale che non si può dire appartenga ad un genere specifico di teatro.
Per prenotazioni 0586210120 con segreteria telefonica oppure messaggio whataspp al numero 3805842291.
Ingresso 12,00 – ridotto 7,00 per gli allievi della scuola di recitazione e ragazzi sotto i 12 anni.
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